दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ मीरगंज, एक संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी पर सोमवार को मीरगंज क्षेत्र शिवभक्ति में डूबा रहा।

मीरगंज, एक संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी पर सोमवार को मीरगंज क्षेत्र शिवभक्ति में डूबा रहा। अहले सुबह से ही विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी।

शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ मीरगंज, खगहा, चिकनी, घरारी, दमैली, रंगपुरा, चंपावती, संझाघाट सहित आसपास के गांवों के शिव मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने जल, दूध, बेलपत्र, फूल व अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना की। कई शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं और युवाओं की भी अच्छी भागीदारी रही। भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए थे। दिनभर शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा।

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दूसरी सोमवारी पर वरुणेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

भवानीपुर, एक संवाददाता।

वरुणेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र सावन की दूसरी सोमवारी पर पूर्णिया प्रमंडल के बाबाधाम के नाम से प्रसिद्ध बाबा वरुणेश्वर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही बाबा वरुणेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा धाम भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने में तैनात पुलिस जवानों और मंदिर समिति के वॉलेंटियरों को दिनभर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। रघुवंशनगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला मुख्यालय से पहुंचे महिला एवं पुरुष पुलिस जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी थी। मंदिर के दोनों प्रवेश द्वारों पर बीएमपी की महिला जवानों को तैनात किया गया था। वहीं मंदिर परिसर में बीएमपी जवानों के साथ मंदिर समिति के वॉलेंटियर भी श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटे रहे।

...महिला-पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार:

विशेष व्यवस्था भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की विशेष व्यवस्था की गई थी। एक प्रवेश द्वार से महिला श्रद्धालुओं को बाबा के जलाभिषेक के लिए गर्भगृह में प्रवेश कराया जा रहा था, जबकि दूसरे द्वार से पुरुष श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा था। मंदिर तक पहुंचने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी।

.....जयघोष से वातावरण शिवमय:

दूसरी सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागलपुर के महादेवपुर घाट से पवित्र गंगाजल लेकर बाबा वरुणेश्वर के जलाभिषेक के लिए पहुंचे। मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड के चटनमा गांव से पहुंचे दर्जनों युवाओं ने बताया कि उन्होंने बाबा वरुणेश्वर से अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने के बाद वे महादेवपुर गंगा घाट से गंगाजल लेकर बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। गंगाजल लेकर पहुंचे कांवरियों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि रास्ते भर हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ और जयघोष से वरुणेश्वर धाम का वातावरण पूरी तरह शिवमय नजर आया। सावन की दूसरी सोमवारी पर उमड़े श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच बाबा वरुणेश्वर धाम का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा का दर्शन किया और विधि-विधान से जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।

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सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

हरदा, एक संवाददाता।

हरदा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ सावन की दूसरी सोमवारी पर हरदा क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। मिल्की मरंगा स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर, कामाख्या स्थान, गोआसी, मजरा, हरदा, कबैया सहित आसपास के पंचायतों के शिव मंदिरों में दिनभर पूजा-अर्चना का दौर चलता रहा। कई श्रद्धालुओं ने काढ़ागोला गंगा घाट से गंगाजल भरकर शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, फूल, बेलपत्र सहित अन्य पूजन सामग्री से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। सावन की सोमवारी को लेकर क्षेत्र के सभी प्रमुख शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना के साथ शिव संकीर्तन और शिव चर्चा का भी आयोजन किया गया। सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। महिलाओं, युवाओं और बच्चों में भी पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। वहीं मंदिर परिसर और आसपास मेला जैसा माहौल बना रहा। पूजा सामग्री के अलावा मिष्ठान, खिलौने और अन्य सामान की दुकानें भी लगाई गई थीं। इन दुकानों पर बच्चों की काफी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण पूरे हरदा क्षेत्र में दिनभर भक्तिमय वातावरण बना रहा। लोगों ने परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव की आराधना की।

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हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा केनगर व चम्पानगर क्षेत्र

केनगर, एक संवाददाता।

केदनगर और चम्पानगर क्षेत्रों में पूजा सावन माह की दूसरी सोमवारी पर सोमवार को केनगर प्रखंड क्षेत्र एवं नगर पंचायत चम्पानगर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। दूसरी सोमवारी को श्रावणी महोत्सव का खास नजारा केनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित शिव मंदिर, पोठिया रामपुर पंचायत के प्रसादपुर गांव स्थित बाबा अघोर नाथ शिव मंदिर, नगर पंचायत चम्पानगर के ठाकुरबाड़ी शिव मंदिर, बाबा अवधेश नाथ शिव मंदिर, विश्राम घाट स्थित बलराम-कृष्ण शिव मंदिर तथा रामनगर गांव में कारी कोसी नदी के तट पर स्थित प्राचीन चितेश्वर शिव मंदिर में देखने को मिला। इन मंदिरों में सुबह करीब चार बजे से ही महिला श्रद्धालु पूजन सामग्री लेकर पहुंचने लगीं। सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और मंदिर परिसरों में जलाभिषेक के लिए लंबी कतार लग गई। महिला और पुरुष श्रद्धालु बारी-बारी से शिवलिंग पर जल, दूध चढ़ाने के साथ बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फूल, धूप और अगरबत्ती अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहे। सावन की दूसरी सोमवारी होने के कारण अधिकांश शिवालयों में दोपहर तक पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का सिलसिला चलता रहा। वहीं प्रखंड मुख्यालय के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों में भी दिनभर श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी रहा। कई श्रद्धालु दूर-दराज से पैदल और वाहनों से मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रमुख शिव मंदिरों के आसपास संबंधित थाना पुलिस की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भीड़ को नियंत्रित करते नजर आए। श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर समितियों की ओर से भी व्यवस्था की गई थी।