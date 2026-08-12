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सावन शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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चित्र परिचय- कटेश्वरनाथ शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने सावन के शिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। कटेश्वरनाथ शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने सावन के शिवरात्रि पर

सावन शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, किया जलाभिषेक

सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। सावन की शिवरात्रि पर मंगलवार को शहर से लेकर गांव तक के शिवालयों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर होते ही मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। प्रमुख शिवालयों पर दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की।शहर के श्रीसिहेंश्वरी देवी मंदिर, हनुमानगढ़ी, पुराना नौगढ़, बाबा पल्टन नाथ शिव मंदिर, इटवा के कटेश्वर नाथ शिवमंदिर, डुमरियागंज के भारतभारी, मिठवल के बाबा मटेश्वरनाथ मंदिर दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कई स्थानों पर श्रद्धालु हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ मंदिर पहुंचे।

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महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ पूजा-अर्चना में भाग लिया। मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक आदि संपन्न हुआ। सावन की शिवरात्रि पर इटवा क्षेत्र के कटेश्वरनाथ शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। शिवभक्त अपने साथ जल लेकर मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने परंपरागत रूप से बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। महिलाओं और युवाओं की भी बड़ी भागीदारी रही। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद श्रद्धालु कुछ देर मंदिर परिसर में बैठकर भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए। चारों ओर गूंजते शिव के जयकारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। सावन की शिवरात्रि को शिवभक्तों के लिए विशेष पावन अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी पावन तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी विश्वास के चलते श्रद्धालु इस दिन व्रत, उपवास और रात्रि जागरण कर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिव आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिले के प्रमुख शिवालयों में मंगलवार को सुबह से देर शाम तक यही आस्था जीवंत दिखाई दी। कोई कांवड़ और कलश में जल लेकर पहुंचा तो कोई परिवार के साथ भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए आया। श्रद्धालुओं के बीच हर-हर महादेव के जयकारे और मंदिर की घंटियों की गूंज ने वातावरण को शिवमय कर दिया। भक्तों में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और विश्वास दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई। भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था पर नजर रखी गई। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। इस मौके पर आचार्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी, अमरमणि दुबे, प्रिंस मिश्र, श्याम गिरि, अवधेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

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