सावन के प्रथम सोमवार को भगवान का जलाभिषेक करने उमड़े भक्त
सावन के पहले सोमवार को मिर्जापुर में शिवालयों में भक्तों की बड़ी भीड़ नजर आई। भक्तों ने जलाभिषेक और अन्य विधियों से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। प्रमुख मंदिरों में लंबी लाइनें लगी रहीं। हालांकि बारिश के कारण संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन जैसे ही बारिश थमी, भक्तों की संख्या बढ़ गई।
मिर्जापुर,संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। समूचा विंध्यक्षेत्र औघड़दानी बाबा भोले नाथ की भक्ती में डूबा रहा। भक्तों ने जलाभिषेक,दूग्धाभिषेक अलावा दही,मधु,घृत समेत नाना विधि से स्नान कराया। इसके बाद बेलपत्र,शमी पत्र,भांग,धतूरा और अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के यतन में जुटे रहे। भोर से ही नगर हर हर बम बम के जयकारों से गूंजता रहा। नगर के प्रमुख शिव मंदिरों बूढ़ेनाथ महादेव,ताड़केश्वर महादेव,पंचमुखी महादेव,जमुनहिया स्थित गजानन महादेव,विंध्याचल के शिवपुर स्थित रामेश्वर महादेव मंदिरों पर भोर से ही भक्तों की लंबी लाइन लगी रही। इस अवसर पर कुछ भक्तों ने पुरोहितों के सानिध्य में रुद्राभिषेक भी कराया।
इसके अलावा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के छानबे के बदेवरा स्थित बाबा बदेवरानाथ महादेव,हलिया के कोटारनाथ में भी आधी रात से भक्तों की लाइन लगी रही। हालांकि रात से ही बरसात होने के कारण सावन के प्रथम सोमवार को अपेक्षाकृत भक्तों की भीड़ कम रही। जैसे जैसे बारिश थम भक्तों की संख्या भी बढ़ती रही। भक्तों की सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे।
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