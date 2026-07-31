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सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को जुटे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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श्रावण माह के प्रथम दिन हसनपुरा नगर पंचायत और अन्य गांवों में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और विशेष पूजा की। कई मंदिरों में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने सावन को भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय बताया। मंदिरों में विशेष तैयारियां शुरू हो गई हैं।

सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को जुटे श्रद्धालु

हसनपुरा, एक संवाददाता। श्रावण माह के प्रथम दिन गुरुवार को हसनपुरा नगर पंचायत समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों और पंचायतों में स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही शिव भक्तों ने मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक तथा विशेष पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा। यह नजारा अरंडा, हसनपुरा, उसरी, रजनपुरा, सहुली, तेलकथू, गायघाट, लहेजी, फलपुरा, हरपुर कोटवा, पकड़ी, मन्द्रापाली, शेखपुरा, पियाउर सहित अन्य गांवों के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

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श्रावण माह का महत्व

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सामान्य प्रश्न

श्रावण माह के पहले दिन श्रद्धालुओं ने किसकी पूजा की?
श्रावण माह के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की।
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