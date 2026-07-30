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सावन मास के प्रथम दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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सावन मास के प्रथम दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ सावन मास के प्रथम दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

सावन मास के प्रथम दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

झाझा । नगर संवाददाता पवित्र माने जाने वाले श्रावण / सावन मास के प्रथम दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। झाझा के विभिन्न शिवालयों में लग रहा था मानों जैसे आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही शुक्त्रवार दिन तड़के सुबह से ही मंदिरों में कतारें देखने को मिलीं। हाथों में शुद्ध जल अथवा जिनके पासउपलब्ध हो सका गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और पुष्प लिए श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। ‘हर-हर महादेव’, ‘जय शिव शंभू’ और ‘बोल बम’ के गूंजते जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय और भक्तिमय हो गया। सुबह के 5:00 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हुआ। सावन के पहले दिन को लेकर सभी मुख्य मंदिरों में मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष तैयारियां की गई थीं। तड़के भोर में भगवान शिव का श्रृंगार और आरती के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं।

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श्रावण मास का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व

सनातन परंपरा में सावन महीने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।

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पौराणिक मान्यता

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सावन महीने में ही देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। मंथन से निकले विष (हलाहल) को ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनके शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ गया था, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। इसी परंपरा के तहत सावन में जलाभिषेक का विशेष फल माना जाता है।

प्रकृति और स्वास्थ्य

वैज्ञानिक दृष्टि से भी सावन मास वर्षा ऋतु का मध्य समय होता है। इस मौसम में आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात दोष बढ़ता है। सावन में फलाहार या सात्विक भोजन करने तथा व्रत रखने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन (शुद्धिकरण) होता है और पाचन तंत्र सुदृढ़ रहता है। गांधी चौक पुरानी बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी गोपाल झा के अलावे मथुरा से दीक्षा प्राप्त विद्वान पंडित तेज प्रकाश गर्ग उर्फ पप्पू जी का कहना है कि कांवर यात्रा और सोमवारी का विशेष योग है।इस वर्ष सावन का महीना बेहद खास माना जा रहा है। सावन में पड़ने वाले सोमवार व्रतों को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है। सावन के इस पावन महीने में पूरा क्षेत्र पूरी तरह से भक्ति के रंगों में रंग गया है और आने वाले दिनों में यह उत्साह और अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न

श्रावण मास का धार्मिक महत्व क्या है?
श्रावण महीने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
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