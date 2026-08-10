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श्रावण पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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बम बम भोले, हर हर महादेव.. के जयघोष के गूंजी तीर्थनगरीबम बम भोले, हर हर महादेव.. के जयघोष के गूंजी तीर्थनगरीश्रद्धालुओं ने दूध, जल व बेलपत्र से भगवा

श्रावण पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
श्रावण पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

श्रावण मास के दूसरे सोमवार को ऋषिकेश तथा आसपास क्षेत्र के तमाम शिवालयों में शिवभक्तों की अपार आस्था उमड़ी। बरसात के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। बम-बम भोले, हर-हर महादेव.. के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं ने दूध, बेलपत्र व जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।

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