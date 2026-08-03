सावन की पहली सोमवारी पर शिवभक्ति में डूबा पलामू, शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

मेदिनीनगर में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में उमड़ पड़े। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से सुख-समृद्धि की कामना की। कंकारी गाँव में कलश यात्रा के साथ धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें विधायक आलोक चौरसिया ने सहयोग का आश्वासन दिया। पूरे जिले में धार्मिक उत्सव का वातावरण बना।

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर मेदिनीनगर सहित पूरा पलामू जिला शिवमय हो गया। जलाभिषेक के लिए आस्था में डूबे श्रद्धालु उमड़ पड़े। सोमवार को तड़के से ही जिले के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर-हर महादेव, बम-बम भोले और ॐ नमः शिवाय के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, दूध, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने दिनभर व्रत रखकर विशेष पूजा-अर्चना भी की। मेदिनीनगर शहर के एसपी कोठी रोड स्थित शिवालय, अस्पताल रोड के प्राचीन शिव मंदिर, रेड़मा चौक शिवशक्ति मनोकामना मंदिर, नवकेतन रोड स्थित शिवशक्ति धाम, सिंचाई कॉलोनी शिव मंदिर, काली मंदिर शिवालय, शाहपुर, गोरहो, चैनपुर, जमुने सहित जिले के विभिन्न शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर प्रबंधन समितियों ने पेयजल, कतारबद्ध दर्शन, साफ-सफाई तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई。

कंकारी गाँव में धार्मिक आयोजन चैनपुर प्रखंड के कंकारी गांव में धर्म सेना के नेतृत्व में 24वें अधिवेशन का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के माहौल में हुआ। कंकारी शिव मंदिर से निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। बाजे-गाजे और भक्ति गीतों के बीच यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए कोयल नदी घाट पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलशों में पवित्र जल भरा गया। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर लौटे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक आलोक चौरसिया ने धर्म सेना के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने विधायक मद से गांव में विवाह मंडप निर्माण कराने की घोषणा भी की। मुखिया कुसुम कुमारी ने आयोजन की सफलता के लिए धर्म सेना के सदस्यों को बधाई दी। इस अवसर पर 24 घंटे के अखंड कीर्तन का शुभारंभ किया गया, जिसका समापन मंगलवार अपराह्न तीन बजे होगा। इसके बाद शाम चार बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

सतप्रेम संघ की कलश यात्रा मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 स्थित शाहपुर पनेरीबांध रोड में सतप्रेम संघ के तत्वावधान में भी कलश यात्रा निकाली गई। फरबीस बांध तालाब स्थित शिव मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा कोयल नदी तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने जल भरकर पुनः मंदिर पहुंच भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि भोला पांडेय ने किया। पूरे जिले में पहली सोमवारी पर उमड़ी श्रद्धा और आस्था ने सावन पर्व की धार्मिक गरिमा को और अधिक भव्य बना दिया।