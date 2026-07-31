सावन का हुआ आगाज, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालय
बागपत में श्रावण मास के पहले दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गंगाजल और पंचामृत से भगवान का पूजन किया, और मंदिरों में पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।
बागपत। श्रावण मास के पहले दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवमंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने गंगाजल के साथ ही पंचामृत, भांग धतूरे आदि से भगवान शिव का पूजन किया। पुरा महादेव मंदिर पर दिनभर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रावण मास शुरू हो गया है। पहले दिन सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने को शिवमंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। पुरा महादेव के भगवान परशुरामेश्वर मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखाई देने लगी थी। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर परिवार में सुख शांति की मन्नतें मांगी।
सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर पर पुलिस बल तैनात रहा। मंदिर आये श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में भजनों पर नृत्य भी किया।मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने बताया की शाम तक हजारों श्रद्धालु भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर चुके है। यहां दिनभर श्रद्धालु जलाभिषेक को पहुंचते रहे। शहर के चमरावल रोड स्थित शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दुग्ध, दही, शहद, घी, पंचामृत आदि से अभिषेक किया। अमीनगर सराय क्षेत्र में श्रावण माह शुरू होते ही शिवालय भगवान महादेव के जयकारों से गूंज उठे। मंदिरों में पूजा अर्चना करने वालों का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने भगवान भोले नाथ की पूजा-अर्चना कर जल अर्पित किया। भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक किया। शिव भक्तों ने मंदिर में महादेव की स्तुति कर मंगल आरती की। पुरा महादेव समेत कई शिवालयों पर तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी तैनात रही।
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