शिवभक्तों ने मंदिर में किया जलाभिषेक
श्रावण मास में शिवभक्तों की भीड़ अमरिया के शिव मंदिरों में उमड़ी। भक्त कछला घाट से गंगाजल लेकर आए और गांव दियुरनियां भगौतीपुर में शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और मनौतियां मांगी।
अमरिया। श्रावण मास को लेकर शिव मंदिरों में कांवड़ चढ़ाने को लेकर शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मंदिरों में जय भोले के उद्घोष दिनभर होते रहे। श्रावण माह में बदायूं के कछला घाट से गंगाजल भरकर लेकर लौटे गांव दियुरनियां भगौतीपुर के शिवभक्तों ने गांव पहुंच कर शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी।
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