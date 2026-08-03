सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में लगी रही भीड़

सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में लगी रही भीड़
चकाई में श्रावण मास की पहली सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्त हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष करते रहे। महेश्वरी में दुखिया महादेव मंदिर में मेला सा माहौल था। कई महिला श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर पूजा की, और बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी में भी रौनक दिखी।
चकाई । निज प्रतिनिधि श्रावण मास की पहली सोमवारी पर प्रखंड क्षेत्र के शिवालयों में सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। प्रखंड मुख्यालय के गोला दुखिया बाबा शिव मंदिर , चकाई बाजार स्थित राधा-कृष्ण ठाकुरबाड़ी शिव मंदिर समेत क्षेत्र के सभी मंदिरों में तड़के से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहीं। प्रखंड के महेश्वरी स्थित अतिप्राचीन दुखिया महादेव मंदिर में दिन भर मेला सा दृश्य देखा गया। इसके अलावे कानूनगो बंगला, उर्वा, रामचंद्रडीह, दुलमपुर, करही, बटपार, सरौन, बासुकीटांड, माधोपुर और करनगढ़ के प्रमुख शिवालयों में भी दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर सुख-समृद्धि की कामना के साथ पूजा-अर्चना की। सोमवारी के अवसर पर फल, आलू की जलेबी और पूजन सामग्री की बाजारों में जमकर खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक दिखी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें