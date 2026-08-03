'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजेंगे शिवालय

आजमगढ़ में सावन माह के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की। प्रमुख मंदिरों पर बैरिकेडिंग और पुलिस की तैनाती की गई। भैरव बाबा धाम में भी भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। धार्मिक श्रद्धा के साथ जलाभिषेक का सिलसिला जारी है।

आजमगढ़, संवाददाता। भगवान शिव की आराधना को समर्पित सावन माह के पहले सोमवार पर नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक स्थित सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ेगा। इसे देखते हुए मंदिर समितियों और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ को सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रमुख मंदिरों पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। सावन के पहले सोमवार को लेकर रविवार से ही शिवालयों में तैयारियां अंतिम चरण में रहीं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारों को देखते हुए मंदिर समितियों ने एक दिन पहले ही बांस-बल्ली और रस्सियों की मदद से बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि दर्शन-पूजन की व्यवस्था सुचारु बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रमुख शिवालयों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा स्वयंसेवकों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं को कतारबद्ध ढंग से दर्शन कराने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। नगर के प्राचीन भंवरनाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। उधर सावन माह के चौथे दिन रविवार को भी अराध्य भोलेनाथ का श्रद्धालुओं ने पूजन-अर्चन के साथ ही जलाभिषेक कर परिवार के सुख समृद्धि के लिए कामना की। नगर के भंवरनाथ, पल्हनी के बौरहवा बाबा मंदिर, बदरका, अतलस पोखरा, दलालघाट, हड़हवा बाबा, हरबंशपुर, शाहीपुल मंदिर, मातवरगंज, सिधारी, मुकेरीगंज तिराहा पर स्थित शंकर जी की प्रतिमा पर भी लोगों ने शनिवार को भगवान शंकर के साथ उनके शिवलिंग का दर्शन पूजन व जलाभिषेक किये。

भैरोधाम पर भक्तों का उमड़ा सैलाब, लगा मेला महराजगंज स्थित भैरोबाबा धाम पर सावन माह के प्रथम सोमवार से पूर्व कमेटी के लोगों ने सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। मंदिर के पुजारी पिंटू गोस्वामी ने बताया कि सावन माह में भैरो भक्तों का आने को लेकर पूरी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। सुरक्षा के लिए काफी संख्या में महिला के साथ ही पुरूष पुलिस भी तैनात रहेगी। सफाई के लिए चार सफाई कर्मी हमेशा तैनात रहेंगे। भैरव भक्तों को स्नान करने के लिए पवित्र सरोवर मे ट्यूब्वेल चलाकर पानी की समुचित व्यवस्था रहेगी। सावन माह के प्रत्येक दिन यहां पर कांवरियों का जत्था जलाभिषेक के लिए आता है। उधर रुपयनपुर स्थित पातालपुरी शिव मंदिर पर भी जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों का रेला प्रत्येक सोमवार को उमड़ता है। शिवलिंग कई सौ वर्ष पूर्व जमीन के नीचे से निकलने के कारण इसका नाम पाताल पूरी रखा गया।

भंवरनाथ की तरफ नहीं जाएंगे वाहन, रूट डायवर्जन आजमगढ़, संवाददाता। सावन माह में नगर से सटे भंवरनाथ मंदिर में जलाभिषेक और पूजन अर्चन के लिए कांवड़ियों के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एएसपी ने वाहनों का रूट डायवर्जन किया है। उन्होंने कहा 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रत्येक रविवार की रात 10 बजे से सोमवार रात 10 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा।

एएसपी यातायात ने बताया कि फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, शाहगंज, जौनपुर और प्रयागराज मार्ग से आने-जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों, रोडवेज एवं निजी बसों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। फैजाबाद से आने वाले वाहन भंवरनाथ बाईपास होते हुए रानी की सराय-सेमरा अंडरपास से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। जबकि गोरखपुर से आने वाले भारी वाहन हाफिजपुर चौराहा, बैठौली तिराहा, सिधारी हाइडिल चौराहा और नरौली तिराहा होकर जाएंगे। इसी प्रकार वाराणसी, शाहगंज, जौनपुर और प्रयागराज की ओर से गोरखपुर जाने वाले भारी वाहनों को बेलइसा ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन तिराहा, नरौली तिराहा, हाइडिल चौराहा, बैठौली तिराहा और हाफिजपुर चौराहा होकर भेजा जाएगा। रोडवेज एवं निजी बसों के लिए भी अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

जलाभिषेक के लिए रवाना हुए कांवरियों का जत्था मार्टीनगंज। स्थानीय तहसील क्षेत्र के सावन माह के चौथे दिन रविवार को भादों गांव से कांवरियों का जत्था चितारा महमूदपुर प्राचीन शिव मंदिर पर जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। जलाभिषेक से पूर्व कांवरिये काशी विश्वनाथ मंदिर पर पूजन अर्चन के बाद गंगा नदी से कांवर में जल भरकर बरदह होते हुए हरदेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचेंगे। यहां से वे चितारा महमूदपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर पहुंच कर जलाभिषेक करेंगे।

नर्मदेश्वर महादेव पर कावंड़िये करेंगे जलाभिषेक पवई। स्थानीय विकास खंड क्षेत्र के ग्राम रामपुर कलां में सावन के प्रथम सोमवार को लेकर मंदिर परिसर के साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में साफ-सफाई एक दिन पूर्व ही पूरी कर ली गई है। रंग-रोगन के बाद मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। सफाई कर्मी राकेश कुमार और सत्यदेव यादव ने श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर रामपुर कलां बासूपुर में मंदिर के ईद-गिर्द उगी घास फूस और झाड़ियों की सफाई कर दवा का छिड़काव किया। प्रथम सोमवार को कांवड़ियों के साथ ही क्षेत्र के श्रद्धालु जलाभिषेक के साथ ही पूजन अर्चन करेंगे。

भंडारे श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद शाहपुर। सावन माह के अवसर पर कांवड़िया संघ पकड़ी अहरौला के तत्वावधान में रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए व्यवस्थित ढंग से प्रसाद वितरण कराया। इस अवसर पर अंगद गुप्ता, मनोज गुप्ता, सुनील सोनी, श्रवण गुप्ता, अमित गुप्ता, सुनील यादव आदि ने सहयोग किया।