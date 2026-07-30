श्रावण मास चढ़ते ही शिवमय हुआ करपी क्षेत्र

श्रावण मास चढ़ते ही शिवमय हुआ करपी क्षेत्र
शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भगवान शिव के प्रिय माने जाने वाले इस पावन माह के प्रथम दिन गुरुवार की सुबह से ही गांव-गांव स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ करपी, निज संवाददाता। श्रावण मास की शुरुआत होते ही करपी एवं बंसी प्रखंड का पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। भगवान शिव के प्रिय माने जाने वाले इस पावन माह के प्रथम दिन गुरुवार की सुबह से ही गांव-गांव स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि एवं परिवार की मंगलकामना की। सुबह से ही मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे। शिवभक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, फल एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव की आराधना की।
धार्मिक माहौल
मंदिर परिसरों में पूरे दिन धार्मिक माहौल बना रहा। श्रावण मास के अवसर पर बड़ी संख्या में कांवरिये पटना के गायघाट के लिए रवाना हुए, जहां से पवित्र गंगाजल लेकर वे सोमवार को देवकुंड स्थित प्रसिद्ध बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। वहीं कई श्रद्धालु सुल्तानगंज के लिए भी प्रस्थान कर चुके हैं। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर वे पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचेंगे और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करेंगे।
धार्मिक गतिविधियाँ
श्रावण मास के दौरान क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं।
सामान्य प्रश्न
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