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सावन के पहले दिन जनपद के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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कलान के पटना देवकली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़।शाहजहांपुर, संवाददाता। श्रावण मास की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। सावन के पहले दिन से ही जिले के प्रम

सावन के पहले दिन जनपद के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

शाहजहांपुर। श्रावण मास की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। सावन के पहले दिन से ही जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक शुरू हुआ। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक और पुष्प अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। शहर के बाबा विश्वनाथ मंदिर, वनखंडीनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, चौक स्थित शिवालयों समेत जिले के जलालाबाद, तिलहर, पुवायां, कांट, निगोही, खुटार, कलान और अन्य क्षेत्रों के प्राचीन शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था।

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मंदिर समितियों ने दर्शन और जलाभिषेक की विशेष व्यवस्थाएं की थी। रुद्रधाम बालाजी के पंडित कान्हा कृष्ण के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र के जाप और शिव चालीसा के पाठ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन में श्रद्धापूर्वक शिव आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है।

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