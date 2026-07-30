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सावन माह के पहले दिन शिवमय हुई भृगु नगरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया, संवाददाता। सावन महीने के पहले दिन गुरुवार को भृगुनगरी में बोल- बम

सावन माह के पहले दिन शिवमय हुई भृगु नगरी
सावन माह के पहले दिन शिवमय हुई भृगु नगरी

बलिया, संवाददाता। सावन महीने के पहले दिन गुरुवार को भृगुनगरी में बोल- बम का नारा गूंज उठा। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यालय से होकर कांवरियों का रेला पूरे दिन बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। शहर के बालेश्वर मंदिर पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। मंदिर के बाहर सड़क तक कतार लगी थी। मंदिर के आस-पास ही पूजन सामग्रियों की दुकानें सजी थी। अन्य मंदिरों पर भी यही हाल रहा। पूजन- अर्चन के लिए दोपहर तक भीड़ लगी रही। भांग, धतुरा, बेलपत्र, कमल का फूल आदि चढ़ाकर भक्तों ने आर्शिवाद मांगा।

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मंदिर परिसरों और आस-पास सुरक्षा के इंतजाम किये गये थे। पुलिस के जवान श्रद्धालुओं को कतार में दर्शन-पूजन करने की अपील कर रहे थे। बाबा धाम देवघर जाने वालों की भीड़ भी लगी रही। बाबा धाम जा रहे शिवभक्त शहर में रुककर बालेश्वर मंदिर और भृगु मंदिर में दर्शन-पूजन करते हुए नजर आ रहे थे। बाजार गेरुआ वस्त्र और कांवर आदि से सज गया है।सावन महीने के पहले दिन बालेश्वर मंदिर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में भी आस्था की भीड़ उमड़ी रही। श्रावण मास के शुरुआत होने से पहले बुधवार की रात को ही शिव मंदिरों की सजावट को अंतिम रूप दिया गया था। भोले बाबा के दर्शन की होड़ का आलम यह था कि कई श्रद्धालु भोर से ही मंदिरों में पहुंच चुके थे। भक्तों ने औघड़दानी का गंगाजल से जलाभिषेक किया और भांग-धतूरा, बेल पत्र आदि चढ़ाया। शिवालयों पर पूरे दिन बोलबम का जयकारा गुंजता रहा। शहर के बालेश्वर मंदिर, हरपुर मिड्ढी शिव मंदिर, देवकली के विमलेश्वर नाथ मंदिर, नगरी के नक्कटा महादेव, सहतवार पंचमंदिर, कुसौरा शिवमंदिर, असेगा शिव मंदिर, बांसडीहरोड के बाबा बालखंडी नाथ मंदिर, छितौनी के छित्तेश्वर नाथ मंदिर, बाबा मुक्तिनाथ मंदिर, चितबड़ागांव स्थित चित्तेश्वरनाथ मंदिर, कारो धाम के कामेश्वर मंदिर आदि जगहों पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा।

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