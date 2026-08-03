सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़े शिवभक्त
कांवरियों ने गंगाजल भरकर विभिन्न शिवालयों में किया जलाभिषेक (फोटो) नवाबगंज। सावन माह के पहले सोमवार पर क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की
सावन माह के पहले सोमवार पर क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही कांवड़ियों और शिवभक्तों ने पवित्र गंगा में स्नान कर विधि-विधान से गंगाजल भरा और हर-हर महादेव तथा बोल बम के जयघोष के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने श्रृंग्वेरपुर धाम स्थित गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाकर गंगाजल भरा। इसके बाद कांवड़ यात्रा के माध्यम से काशी विश्वनाथ महादेव, कौरेश्वरनाथ धाम (कुरेसर), हौदेश्वरनाथ धाम तथा पंडिला महादेव सहित विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पूरे मार्ग में शिवभक्ति के गीतों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा।
मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दुग्ध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प एवं गंगाजल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की कामना की। शिवालयों में दर्शन-पूजन के लिए दिनभर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से जलाभिषेक संपन्न किया। सावन के पहले सोमवार पर क्षेत्र पूरी तरह शिवमय वातावरण में डूबा नजर आया।
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