पहली सोमवारी पर शिवालयो में उमड़ी भीड़

पहली सोमवारी पर शिवालयो में उमड़ी भीड़
मनोहरपुर में श्रावण की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने छोटे नागड़ा बाबा, मणिनाथ बाबा, गोपीनाथ सहित कई मंदिरों में पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। सुबह से ही श्रद्धालु लाइन में लगकर मंदिर पहुंचे।
मनोहरपुर। श्रावण के पहली सोमवारी पर मनोहरपुर-आनंदपुर स्थित शिवालयो में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ स्थित छोटानगड़ा बाबा, मणिनाथ बाबा, कोलबोंगा नाथ, गोपीनाथ, गरेज बाबा, पातालनाथ समेत मंदिरो में भक्तो ने पूजा कर आशीर्वाद मंगा । सुबह से लाइन में लग कर यहां श्रद्धालुओं ने पूजा किया।
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