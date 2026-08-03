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पहली सोमवारी पर शिवालयो में उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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मनोहरपुर में श्रावण की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने छोटे नागड़ा बाबा, मणिनाथ बाबा, गोपीनाथ सहित कई मंदिरों में पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। सुबह से ही श्रद्धालु लाइन में लगकर मंदिर पहुंचे।

पहली सोमवारी पर शिवालयो में उमड़ी भीड़

मनोहरपुर। श्रावण के पहली सोमवारी पर मनोहरपुर-आनंदपुर स्थित शिवालयो में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ स्थित छोटानगड़ा बाबा, मणिनाथ बाबा, कोलबोंगा नाथ, गोपीनाथ, गरेज बाबा, पातालनाथ समेत मंदिरो में भक्तो ने पूजा कर आशीर्वाद मंगा । सुबह से लाइन में लग कर यहां श्रद्धालुओं ने पूजा किया।

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