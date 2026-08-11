सावन के दूसरे सोमवार पर शिवमय हुआ क्षेत्र
सरयू से जल लाकर हजारों श्रद्धालुओं ने किया लीलानाथ का किया जलाभिषेकलुओं ने किया लीलानाथ का किया जलाभिषेक रमियाबेहड़,संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार
रमियाबेहड़। सावन माह के पहले सोमवार को पूरे क्षेत्र में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सरयू नदी के रामनगर बगहा घाट पर पहुंचने लगीं। जहां हजारों शिवभक्तों ने पवित्र जल भरकर कंधों पर कांवड़ के साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए विभिन्न शिवालयों की ओर प्रस्थान किया। हर-हर महादेव और बोल बम के गगनभेदी नारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ कफारा स्थित प्राचीन लीलानाथ मंदिर में देखने को मिली। जहां हजारों शिवभक्तों ने सरयू जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।
इसके अलावा लखाही स्थित जंगलीनाथ मंदिर तथा नरैना बाबा, झुन्नापुरवा स्थिति औघड़ बाबा, जालिमनगर के प्राचीन शिव मंदिर में भी सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
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