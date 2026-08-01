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51 लीटर के कलश में गंगाजल लेकर निकले दो कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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फर्रुखाबाद के पंचाल घाट पर सावन माह में श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। लखीमपुर खीरी के दो युवाओं ने 51 लीटर के कलश में गंगाजल भरकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने की यात्रा शुरू की। वे पढ़ाई में सफलता और रोजगार की प्रार्थना कर रहे हैं। घाट पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

51 लीटर के कलश में गंगाजल लेकर निकले दो कांवड़िये
51 लीटर के कलश में गंगाजल लेकर निकले दो कांवड़िये

फर्रुखाबाद, संवाददाता।सावन माह में भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पंचालघाट पर इन दिनों सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गंगा स्नान के साथ बड़ी संख्या में कांवड़िये गंगाजल भरकर शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी जनपद के चौबिया क्षेत्र के दो युवाओं ने 51 लीटर के कलश में गंगाजल भरकर गोला गोकरणनाथ के लिए अपनी यात्रा शुरू की। लखीमपुर के चौबिया निवासी ओमजी और रवि पहली बार 51 लीटर के कलश में गंगाजल लेकर कांवड़ लेकर निकले हैं। दोनों युवाओं ने बताया कि काफी समय से उनकी इच्छा थी कि वह सावन में पंचालघाट से गंगाजल भरकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करें।

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इस वर्ष उनकी मनोकामना पूरी हुई और उन्होंने यात्रा शुरू की। दोनों कांवड़ियों ने बताया कि वे भगवान शिव से अपनी पढ़ाई में मन लगने और बेहतर रोजगार मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से जीवन में सफलता और सुख-समृद्धि प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी उनका मन कांवड़ ले जाने का था, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सके थे। इस बार उन्होंने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ यात्रा शुरू की है। सावन के पवित्र महीने में पंचालघाट का वातावरण पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है। घाट पर गंगाजल भरने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पांचालघाट के आसपास कांवड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूजा सामग्री, कलश, कांवड़, भगवा वस्त्र, बेलपत्र, फूल-माला, प्रसाद और अन्य धार्मिक सामग्री की अस्थायी दुकानें सज गई हैं। दुकानों पर सुबह से देर शाम तक खरीदारों की भीड़ बनी रहती है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार सावन के दौरान उनका कारोबार भी बढ़ जाता है। पंचालघाट पर केवल फर्रुखाबाद ही नहीं बल्कि हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, मैनपुरी और कन्नौज समेत कई जनपदों से श्रद्धालु गंगाजल भरने पहुंच रहे हैं। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु यहां स्नान कर पूजा-अर्चना करने के बाद शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पंचालघाट से गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने का विशेष धार्मिक महत्व है। सावन के पूरे महीने यहां आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

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