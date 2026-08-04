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बम-बम भोले के जयकारों के साथ जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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सावन माह के पहले सोमवार पर उसावां कस्बे के मुरादाबाद-फर्रूखाबाद हाईवे पर शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हजारों कांवड़िया गंगाजल के साथ पटना देवकली मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। श्रद्धा और भक्ति से भरा वातावरण रहा, जिसमें भक्त डीजे पर नृत्य करते हुए अपनी यात्रा पूरी की।

बम-बम भोले के जयकारों के साथ जलाभिषेक

उसावां। सावन माह के पहले सोमवार पर उसावां कस्बे से होकर गुजरने वाले मुरादाबाद-फर्रूखाबाद हाईवे पर शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कछला गंगा घाट से गंगाजल लेकर निकले हजारों कांवड़िया पटना देवकली मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। सोमवार को भोर से ही राजमार्ग पर कांवड़ियों की भारी आवाजाही बनी रही। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से हाईवे भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। भगवा वस्त्र धारण किए और हाथों में भगवा ध्वज लिए शिवभक्त उत्साह के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। कई स्थानों पर डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर कांवड़िये झूमते और नृत्य करते हुए अपनी यात्रा जारी रखे रहे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस पूरे मार्ग पर मुस्तैद रही। प्रथम सोमवार के अवसर पर पूरे क्षेत्र में आस्था, श्रद्धा और शिवभक्ति का माहौल देखने को मिला.

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बम-बम भोले के साथ उमड़ा आस्था का सैलाब

वजीरगंज/सैदपुर। सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर गूंज उठा। सावन माह के पहले सोमवार को क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। हाईवे पर कस्बा वजीरगंज और गांव नदवारी के बीच स्थित सिद्धपीठ बाबा भोलेनाथ मंदिर,राजेश्वरी मंगला माता देवी खेड़े मैया मंदिर में सुबह चार बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। मंदिर परिसर दिनभर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा। कछला भागीरथी गंगा घाट से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। दर्शन-पूजन के लिए आसपास के गांवों नदवारी, मनवा, ब्यौली, रहेडिया, हतरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों पर पहुंचे.

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डीजे की धुन पर झूमे कांवड़िया

सालारपुर। कछला गंगा घाट पर गंगा जल भरने के लिए बरेली से कांवड़ियों का जत्था बड़े डीजे के साथ यहां पहुंचा। शहर की सीमा में बारह पत्थर के पास बाईपास पर लगे बैरियर पर शर्मा डीजे को रोककर शहर के भीतर से निकलने को मनाही की। जिसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद कांवड़ियों ने रविवार की रात साढ़े दस बजे डीजे शहर के अंदर से निकाला तो माहौल ही भक्तिमय दिखा.

प्रश्नोत्तर

कांवड़िया कहाँ से जल लेकर आए?
कांवड़िया कछला गंगा घाट से गंगाजल लेकर आए।
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