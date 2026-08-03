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भगवान भोले के दर्शन के लिए उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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पत्थलगड्डा के मोरशेरवा पहाड़ी मंदिर में भगवान भोले को जल चढ़ाने और दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। सावन के हर सोमवारी को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि सोमवार को व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रबंधन समिति विशेष निगरानी रखती है।

भगवान भोले के दर्शन के लिए उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

पत्थलगड्डा, प्रतिनिधि। प्रखण्ड क्षेत्र के प्रसिद्धि तीर्थ स्थल मोरशेरवा पहाड़ी मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में भगवान भोले के दर्शन करने के लिए लोग काफ़ी दूर-दूर से आते हैं। इतना ही नहीं यहां पर सावन के प्रत्येक सोमवारी को स्थानीय श्रद्धालुओं की भी काफ़ी संख्या में भगवान भोले को जल चढ़ाने एवं दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है।

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श्रद्धालुओं की मान्यता

ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाना और "ओम नम: शिवाय" मंत्र का जाप करने से श्रद्धालुओं के हर मनोकामना को भगवान शिव पूरा करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मन को शांत और शुद्ध रखना भी आवश्यक होता है, इसीलिए ख़ासकर सनातन धर्म के लोग भर सावन शुद्ध शाकाहारी भोजन किया करते हैं। एवं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पूजा- अर्चना में लीन रहते हैं। वहीं सावन में शिव के दर्शन करने से श्रद्धालुओं के हर मनोकामना पूर्ण होती है।

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विशेष आयोजन

नावाडीह के मोरशेरवा पहाड़ी पर भगवान शिव की पूजा- अर्चना के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। पूर्व मुखिया मेघन दांगी ने बताया कि मोरशेरवा पहाड़ी पर कई अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं भर सावन,श्रद्धालु जब शिव को जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो लोगों के लिए प्रबंधन समिति द्वारा विशेष निगरानी की जाती है। जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था बना रहे। साथ ही सावन पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसे देखने के लिए लोग प्रखंड क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर- दूर से लोग पहुंचते हैं।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

मोरशेरवा पहाड़ी मंदिर में किसकी पूजा होती है?
मोरशेरवा पहाड़ी मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है।
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