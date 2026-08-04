सोमवारी पर हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंजता रहा मेहंदार

सिसवन, सावन की पहली सोमवारी पर बाबा महेन्द्रनाथ की नगरी मेहंदार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु पूजा सामग्री के साथ जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। लगभग एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा की, जबकि ग्रामीण शिवालयों में भी भीड़ देखी गई।

सिसवन, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर हर-हर महादेव के उद्घोष से बाबा महेन्द्रनाथ की नगरी मेहंदार गूंजता रहा। सावन साथ ही विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सोमवार की अल सुबह पूजा सामग्री के साथ सावन में पड़ रही रिमझिम बारिश का आनंद लेते हुए मेहंदार पहुंच गए तथा भगवान शिव की श्रद्धा, भक्ति के साथ जलाभिषेक तथा पूजा अर्चना कर सुखमय जीवन की कामना की।

श्रद्धालुओं की संख्या इस दौरान कई श्रद्धालु उपवास रहकर भगवान शिव की आराधना किए। इस दौरान शिवालय हर-हर महादेव, जय शिव, जय शिव, ऊं नम: शिवाय व बोल बम के उद्घोष से गूंज उठा। रविवार देर शाम से ही बाबा महेंद्र नाथ मंदिर में मेहंदार पहुंचने का सिलसिला श्रद्धालुओं का शुरू हो चुका था। रात्रि विश्राम के साथ ही सुबह श्रद्धालु कमलदाह सरोवर में स्नान कर बैरिकेटिंग के जरिए मंदिर पहुंचकर अरघा से बाबा महेंद्र नाथ की पूजा -अर्चना की।

मंदिर परिसर का माहौल प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय, सत्येंद्र उपाध्याय ने बताया कि पहली सोमवारी पर लगभग एक लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने बाबा महेंद्र नाथ की पूजा - अर्चना की। मंदिर परिसर में महिला-पुरुष श्रद्धालुओं की कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का सहयोग मंदिर समिति के सदस्य तथा पुलिस प्रशासन ने भी किया। श्रद्धालुओं की कोई असुविधा नही हो इसका पूरा ख्याल रखा गया।

ग्रामीण शिवालयों में जुटी भीड़ इस दौरान शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। जैसे-जैसे दिन बढ़ता गया श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती गई। इस दौरान अन्य देवी-देवताओं की पूजा अर्चना किए गए। इसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। अधिकांशत: महिलाएं हरे परिधान में तो पुरुष केसरिया रंग में दिखाई दे रहे थे। सिसवन के नागेश्वर महादेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर व शिव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। पूरा माहौल हर-हर महादेव, जय शिव व ऊं नम: शिवाय के उद्घोष से गूंज उठा।