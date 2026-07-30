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कड़ा धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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श्रावण मास के पहले दिन, हजारों श्रद्धालुओं ने कड़ा धाम में मां गंगा के जल में आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर में जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान किया और मां शीतला मंदिर में भी पूजा-अर्चना की।

कड़ा धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब
कड़ा धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

देवाधिदेव महादेव को समर्पित पवित्र श्रावण मास के प्रथम दिन गुरुवार को शक्तिपीठ कड़ा धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कौशाम्बी सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से धाम पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालु कलश और पात्रों में गंगाजल लेकर नंगा आश्रम स्थित पांडव पुत्र युधिष्ठिर द्वारा स्थापित प्राचीन खंडित शिवलिंग मंदिर पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की। कड़ाधाम पहुंचे भक्तों ने कुबरी घाट, वृंदावन घाट समेत धाम क्षेत्र के अन्य गंगा घाटों पर स्नान किया। इसके बाद शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर शिव का आशीर्वाद लिया।

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इतना ही नहीं मां शीतला मंदिर पहुंचकर जलहरी कुंड में गंगाजल अर्पित किया तथा माता की पूजा-अर्चना कर परिवार की खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की।

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