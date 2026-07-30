गुरूपूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए उमड़े श्रद्धालु

गुरूपूर्णिमा के दिन जनपद के घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सोरों के लहरा, कछला, कादरगंज गंगा घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने गुरूजनों का आर्शीवाद लिया। घाटों पर स्थित आश्रमों पर व जगह-जगह भंडारे आयोजित किए गए। बुधवार को सुबह से ही गंगाघाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों के दर्शन किए। गंगा घाटों पर दिनभर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए। घाटों पर स्थित आश्रम पर दिनभर भजन कीर्तन, हवन का आयोजन करने के बाद भक्तों को भंडारे में प्रसाद वितरण किया गया।

सोरों की हरिपदी गंगा पर सुबह से ही राजस्थान, मध्यप्रदेश के साथ ही आस-पास के जिलों से श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद हरिपदी गंगा की परिक्रमा लगाई और मंदिरों में दर्शन कर परिवार की खुशहाली की ईश्वर से कामना की। कछला व कादरगंज घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही स्नान करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। गंगा घाटों पर दोपहर बाद तक लोग स्नान व धार्मिक अनुष्ठान करते रहे। सोरों की हरिपदी गंगा में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन पुलिस ने मेला मैदान में बनी पार्किंग में खड़े कराए। इस दौरान गंगाघाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोताखोर, पुलिस व यातायात पुलिस की तैनाती रही।