Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रथम सोमवारी को लेकर देकुलीधाम पर उमड़ाआस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

सावन के प्रथम सोमवारी को भूवनेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों कावरिया एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर का पट खुलने के बाद जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतारें लग गईं। CCTV कैमरे से निगरानी की गई और स्थानीय अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया।

प्रथम सोमवारी को लेकर देकुलीधाम पर उमड़ाआस्था का सैलाब

पिपराही,एक संवाददाता। सावन के प्रथम सोमवारी को देकुली धाम स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में कावरिया एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर के महंथ द्वारा दो बजे भोर में प्रथम पूजा अर्चना के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। मंदिर का पट खुलते ही जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की कतारे लग गई।बागमती नदी के डुब्बा घाट तथा स्थानीय तालाब से जलबोझी कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पित किया।कावरियों एवं भक्तों द्वारा लगातार लगाये जा रहे बोलबम के जयकारा से मंदिर परिसर एवं आसपास का इलाका गुंजायमान होता रहा। स्थानीय लोगों के अलावा सीतामढी,मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण सहित समीपवर्ती नेपाल के कावरिया एवं श्रर्द्धालु पहुँच कर जलाभिषेक किया। अहले सुबह से शाम तक जलाभिषेक व पूजा अर्चना करने का सिलसिला जारी रहा। पिपराही के नर्मदेश्वर,रतनपुर के रत्नेश्वर तथा अम्बा स्थित अम्बेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की。

ये भी पढ़ें:Kishanganj News: हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

सीसीटीवी कैमरा से निगरानी:

पिपराही। देकुली धाम पर जलाभिषेक को लेकर उमङी भीङ की सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही थी। मंदिर परिसर में 34 कैमरा लगाया गया था। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा लगातार सीसीटीवी के स्क्रीन पर नजर रखी जा रही थी।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की पहली सोमवारी पर हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

देकुली धाम का एसपी ने लिया जायजा:

पिपराही। प्रथम सोमवारी के अवसर पर देकुली धाम पर भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने को लेकर एसपी शैलेन्द्र सिंह ने जायजा लिया।वहीं मंदिर परिसर में तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।एसडीओ डॉक्टर अनंत कुमार तथा एसडीपीओ अनुशील कुमार,एडीएम दीक्षा भगत,सीओ नर्मदा श्रीवास्तव,थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह अधिकारी दल के साथ मंदिर परिसर में कैम्प किए रहे।तथा विधि व्यवस्था का जायजा लेते रहे। वहीं कई दंडाधिकारी एवं अधिकारी मंदिर परिसर में मौजूद रहे।

प्रश्नों के उत्तर

भुवनेश्वर महादेव मंदिर में पहली सोमवारी को कितने लोगों ने जलाभिषेक किया?
हजारों की संख्या में कावरिया एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की।
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitamarhi Latest News Sitamarhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।