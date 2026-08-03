प्रथम सोमवारी को लेकर देकुलीधाम पर उमड़ाआस्था का सैलाब

पिपराही,एक संवाददाता। सावन के प्रथम सोमवारी को देकुली धाम स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में कावरिया एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर के महंथ द्वारा दो बजे भोर में प्रथम पूजा अर्चना के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। मंदिर का पट खुलते ही जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की कतारे लग गई।बागमती नदी के डुब्बा घाट तथा स्थानीय तालाब से जलबोझी कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पित किया।कावरियों एवं भक्तों द्वारा लगातार लगाये जा रहे बोलबम के जयकारा से मंदिर परिसर एवं आसपास का इलाका गुंजायमान होता रहा। स्थानीय लोगों के अलावा सीतामढी,मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण सहित समीपवर्ती नेपाल के कावरिया एवं श्रर्द्धालु पहुँच कर जलाभिषेक किया। अहले सुबह से शाम तक जलाभिषेक व पूजा अर्चना करने का सिलसिला जारी रहा। पिपराही के नर्मदेश्वर,रतनपुर के रत्नेश्वर तथा अम्बा स्थित अम्बेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की。