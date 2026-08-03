प्रथम सोमवारी को लेकर देकुलीधाम पर उमड़ाआस्था का सैलाब
सावन के प्रथम सोमवारी को भूवनेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों कावरिया एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर का पट खुलने के बाद जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतारें लग गईं। CCTV कैमरे से निगरानी की गई और स्थानीय अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया।
पिपराही,एक संवाददाता। सावन के प्रथम सोमवारी को देकुली धाम स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में कावरिया एवं श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर के महंथ द्वारा दो बजे भोर में प्रथम पूजा अर्चना के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। मंदिर का पट खुलते ही जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की कतारे लग गई।बागमती नदी के डुब्बा घाट तथा स्थानीय तालाब से जलबोझी कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पित किया।कावरियों एवं भक्तों द्वारा लगातार लगाये जा रहे बोलबम के जयकारा से मंदिर परिसर एवं आसपास का इलाका गुंजायमान होता रहा। स्थानीय लोगों के अलावा सीतामढी,मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण सहित समीपवर्ती नेपाल के कावरिया एवं श्रर्द्धालु पहुँच कर जलाभिषेक किया। अहले सुबह से शाम तक जलाभिषेक व पूजा अर्चना करने का सिलसिला जारी रहा। पिपराही के नर्मदेश्वर,रतनपुर के रत्नेश्वर तथा अम्बा स्थित अम्बेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की。
सीसीटीवी कैमरा से निगरानी:
पिपराही। देकुली धाम पर जलाभिषेक को लेकर उमङी भीङ की सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही थी। मंदिर परिसर में 34 कैमरा लगाया गया था। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा लगातार सीसीटीवी के स्क्रीन पर नजर रखी जा रही थी।
देकुली धाम का एसपी ने लिया जायजा:
पिपराही। प्रथम सोमवारी के अवसर पर देकुली धाम पर भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने को लेकर एसपी शैलेन्द्र सिंह ने जायजा लिया।वहीं मंदिर परिसर में तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।एसडीओ डॉक्टर अनंत कुमार तथा एसडीपीओ अनुशील कुमार,एडीएम दीक्षा भगत,सीओ नर्मदा श्रीवास्तव,थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह अधिकारी दल के साथ मंदिर परिसर में कैम्प किए रहे।तथा विधि व्यवस्था का जायजा लेते रहे। वहीं कई दंडाधिकारी एवं अधिकारी मंदिर परिसर में मौजूद रहे।
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