Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बागनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
Follow us on Google News
share

बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने सरयू नदी का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास व्यवस्था की, जिससे मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली।

बागनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
बागनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। सावन के तीसरे सोमवार पर बागनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने सरयू नदी का जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए मंदिर में पूजा-अर्चना कराने वाले पंडित-पुरोहित भी पूरे दिन व्यस्त रहे। मंदिर प्रबंधन समिति के नंदन सिंह रावल ने बताया कि भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया था। मंदिर परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों ने व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कपकोट के शिवालय, गरुड़ स्थित बैजनाथ धाम तथा कांडा, दुगनाकुरी और काफलीगैर क्षेत्र के शिवालयों में भी दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।नदी

ये भी पढ़ें:Bageshwar News: बागनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

किनारे पुलिस रही मुस्तैदबागेश्वर। पहले सोमवार को कपकोट में एक मासूम के सरयू नदी में बहने की घटना के बाद इस बार पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। सुबह से ही पुलिसकर्मी सरयू नदी के किनारे तैनात रहे और श्रद्धालुओं से बच्चों को नदी के पास नहीं ले जाने की अपील करते रहे। वहीं, कपकोट शिवालय में भी नदी की ओर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए।

ये भी पढ़ें:Rudrapur News: दिनेशपुर के शिवालयों में बही शिव भक्ति की बयार
ये भी पढ़ें:Pithoragarh News: सावन के तीसरे सोमवार को मन्दिरों में उमड़ी भीड़

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bageshwar News Bageshwar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।