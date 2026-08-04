पहली सोमवारी को बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

गोड्डा में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ श्री श्री 1008 बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम में एकत्रित हुई। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा हेतु पुलिस और वालंटियर्स तैनात थे। मंदिर के बाहर मेले में भी चहल-पहल रही।

गोड्डा एक प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर शिवपुर स्थित श्री श्री 1008 बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम महादेव की भक्ति में सराबोर था। सोमवार अलसुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। सुबह दो बजे से ही कांवरिया बाबा को जलाभिषेक करने के लिए पहुच गए। बोल बम और हर हर महादेव के नारों से मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। दिन चढ़ने के साथ श्रद्धालुओं और कांवरियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ बाबा रत्नेश्वर नाथ का जलाभिषेक एवं पूजन अर्चना किया। भागलपुर से गंगाजल लेकर आए कांवरियों ने लंबी यात्रा पूरी करने के बाद बाबा रत्नेश्वर नाथ के शिवलिंग पर जलार्पण किया। भगवा वस्त्र धारण किए कांवरियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई श्रद्धालु परिवार सहित मंदिर पहुंचे, जबकि महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भी अच्छी खासी उपस्थिति रही। स्थानीय गांवों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में शिवभक्त दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी। जलाभिषेक के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई थीं, जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन और पूजा का अवसर मिल सके। मंदिर समिति के लोग लगातार श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करते रहे और पूरी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में जुटे रहे。

पुलिस और समिति के वॉलेंटीयर्स रहे मुस्तैद: पहली सोमवारी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि भीड़ के बीच किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। मंदिर समिति के वालंटियर भी श्रद्धालुओं के सहायता, कतार प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं में सक्रिय रहे। श्रद्धालुओं ने बाबा रत्नेश्वर नाथ से सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और क्षेत्र में शांति एवं कल्याण की कामना की। सावन की पहली सोमवारी पर उमड़ी यह आस्था इस प्राचीन शिवधाम की धार्मिक महत्ता और लोगों की अटूट श्रद्धा का सजीव प्रमाण बनी।

मेले में भी रही खूब रौनक: सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर मंदिर परिसर के बाहर लगे मेले में भी दिनभर चहल-पहल बनी रही। पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मेले का आनंद लिया और विभिन्न दुकानों से खरीदारी की। मेले में मिठाई, फल-फूल, पूजा सामग्री, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शृंगार सामग्री, खिलौने तथा खान पान की दुकानों पर अच्छी भीड़ देखी गई। महिलाओं ने शृंगार सामग्री की खरीदारी की, जबकि बच्चों ने खिलौनों और खाने पीने की वस्तुओं का आनंद लिया।

सावन के पहले सोमवार को महागामा प्रखंड के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

तस्वीर 26 में महागामा

महागामा, एक संवाददाता,

सावन माह के पहले सोमवार को महागामा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। प्रखंड के प्रमुख शिवालयों में दिनभर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चों ने भी पूजा-अर्चना में भाग लिया। सावन के पहले सोमवार को लेकर पूरे प्रखंड में धार्मिक उत्साह का माहौल रहा। मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।

पथरगामा में सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, महादेव कित्ता व धमसाईं मंदिर में रही भारी भीड़

तस्वीर 27 महादेव कित्ता मंदिर में पूजा करते श्रद्धालु

पथरगामा प्रतिनिधि: सावन माह की पहली सोमवारी पर पथरगामा प्रखंड के सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रातःकाल से ही श्रद्धालु पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक के लिए मंदिरों में कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।

महादेव कित्ता मंदिर में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं अन्य पूजन सामग्रियों के साथ विधि-विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य,शांति एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा।

हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे शिवालय

फोटो 28 ललमटिया मे नंदी भगवान की पुजा करते श्रधालु।

ललमटिया प्रतिनिधि। सावन के पहले सोमवारी को लेकर ललमटिया क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के कई शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सोमवार सुबह से ही लगी रही। सावन के पहले सोमवारी पर ललमटिया त्रिकूटी नाथ धाम शिव मंदिर, लोहंडिया बाजार,लोहंडिया पुनर्वास स्थल, सिमडा, धानाबिंडी, लीलातरी सहित अन्य शिवालयों में सोमवार अहले सुबह से ही महिला पुरुष व कुवांरी कन्याओं ने बाबा पर जलाभिषेक करने तथा पूजा के लिए भीड़ लगी रही। इस अवसर पर नव दंपति जोड़ी ने भी संयुक्त रूप से शिवलिंग पर फूल बेलपत्र से विधिवत पूजा अर्चना किया। लोगो का मानना है की कोई भी भक्त सच्चे मन से उपवास कर सोमवार को ललमटिया त्रिकूटी नाथ धाम शिव मंदिर मे जलाभिषेक करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। हर हर महादेव के जयकारे से ललमटिया क्षेत्र का माहौल भक्ति में हो गया था। इसके अलावे जिले में ठाकुरगंगटी प्रखंड,बोआरीजोर,सुন্দরपहाडी समेत जिले के सभी शिवालयों में भ्क्तों की भीड पूजा अर्चना के लिए उमड़ते देगी गई।