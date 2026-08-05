सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु रुद्राभिषेक व श्रृंगार पूजा के लिए फूल और अन्य सामग्री लेकर आते हैं। श्रावण में रोज 24 से 30 श्रद्धालु रुद्राभिषेक करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन में ये अनुष्ठान महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

सोहगरा: बाबा हंसनाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार पूजा के लिए उमड़ रही है भिड़ : सावन में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रुद्राभिषेक करने में जुटी : 24 से 30 लोग रोज कर रहे हैं बाबा हंसनाथ पर रुद्राभिषेक फोटो कैप्शन: गुठनी, एक संवाददाता। सोहगरा स्थित बाबा हंस नाथ मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसका मुख्य कारण बाबा हंसनाथ पर रुद्राभिषेक और शाम को होने वाले श्रृंगार पूजा मुख्य है। लोगों की माने तो बाबा हंसनाथ की श्रृंगार पूजा के लिए श्रद्धालु कभी फूल, कभी बेलपत्र, कभी अभ्रक, कभी गुलाल तो कभी फूलों से भरा माला बनाकर बाबा हंसनाथ का श्रृंगार पूजन किया जाता है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर दीप, धूप, इत्र, अगरबत्ती, चंदन की खुशबू, से सुगंधित हो जाता है।

श्रृंगार पूजा शुक्रवार और सोमवार को बाबा का दिव्य श्रृंगार पूजा होता है। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी पहले पूरे मंदिर की साफ-सफाई करते हैं। उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजा किया जाता है। तत्पश्चात बाबा को समय अनुकूल धार्मिक और वैदिक विधान से श्रृंगार पूजन किया जाता है। इस दौरान आसपास के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बाहर से आए श्रद्धालु, ग्रामीण, मंदिर समिति के सदस्य मौजूद रहते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ रुद्राभिषेक करने में जुटी बाबा हंसनाथ के रुद्राभिषेक के लिए सावन के पहले सोमवार से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इस दौरान वैदिक विद्वानों और पुजारियों द्वारा रुद्राभिषेक के लिए नदियों का जल, गन्ने का रस, गाय का घी, दही, दूध, आदि से अभिषेक किया जाता है। वही कई लोग कुश के रस से भी रुद्राभिषेक करते हैं। आचार्य रविप्रकाश मिश्र ने बताया कि नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना रुद्राभिषेक करता है। जिसके लिए शास्त्रों में अलग-अलग विधान है। उस हिसाब से रुद्राभिषेक के लिए चीजों को बताया जाता है।

रुद्राभिषेक की भीड़ 24 से 30 लोग रोज कर रहे हैं बाबा हंसनाथ पर रुद्राभिषेक बाबा हंस नाथ मंदिर समिति के अनुसार सावन में बाबा हंस नाथ मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक करने वालों की भीड़ लगी रहती है। उनकी माने तो प्रत्येक दिन 24 से 30 लोगों द्वारा बाबा हंसनाथ पर रुद्राभिषेक किया जाता है। जहां भक्ति भाव से आने वाले श्रद्धालु बाबा हंसनाथ पर रुद्राभिषेक करते हैं। वही मंदिर समिति इन लोगों को कोई असुविधा ना हो इसका ख्याल रखती है। जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से माने तो सावन में रुद्राभिषेक और भगवान शिव के दर्शन से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तथा इस महीने पृथ्वी पर भगवान शिव का वास होता है।