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जाले:सावन की पहली आरती से गूंजा जाले का गंगेश्वरस्थान तीर्थ क्षेत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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पवित्र सावन माह की शुरुआत होते ही मिथिला में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रतनपुर के बाबा गंगेश्वरस्थान में श्रावणी मेले का शुभारंभ हुआ है, जहां भक्तों ने जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी मौजूदगी रही और अगले महा-जलाभिषेक की तैयारियों का जिक्र किया गया।

जाले:सावन की पहली आरती से गूंजा जाले का गंगेश्वरस्थान तीर्थ क्षेत्र

विजय कुमार ठाकुर,जाले। पवित्र सावन माह शुरू होते ही मिथिला के प्रसिद्ध शिवालयों में भक्ति की बयार बहने लगी है। रतनपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा गंगेश्वरस्थान तीर्थ क्षेत्र में गुरुवार से श्रावणी मेले का औपचारिक रूप से शुभारंभ हो गया। सुबह होते ही मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में शिवभक्त बाबा गंगेश्वरनाथ के दरबार में पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह बाबा गंगेश्वरनाथ महादेव मंदिर धार्मिक न्यास समिति की देखरेख में पंडा मनोज कुमार झा ने विधि-विधान के साथ बाबा की पहली आरती की।

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आरती के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा वातावरण शिवमय नजर आया।इस अवसर पर न्यास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवनारायण ठाकुर, सचिव संजीव कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष सतीश ठाकुर सहित सदस्य राम प्रवेश ठाकुर, शंभू कुमार ठाकुर, रामबाबू ठाकुर आदि मौजूद रहे। न्यास समिति के सचिव ने बताया कि 3 अगस्त को पहली सोमवारी पर होने वाले महा-जलाभिषेक को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

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