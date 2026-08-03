बोल बम के जयकारे से गूंजा पीउीडीयू जंक्शन

सावन माह के पहले सोमवार को बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पीडीडीयू जंक्शन में कांवरियों की सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें रवाना हुईं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन करते हुए बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए यात्रा की।

पीडीडीयू, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार को बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का रेला रविवार को उमड़ पड़ा। पीडीडीयू जंक्शन से रवाना होने वाली डाउन दिशा की ट्रेनों में सोमवार को कांवरियों की भारी भीड़ देखी गई। हजारों की संख्या में कांवरिए बोरिया-बिस्तर और गेरुआ वस्त्रों में सज-धज कर ट्रेनों से रवाना हुए। पीडीडीयू मंडल से होकर पटना और गया रेलखंड से गुजरने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों में कांवरियों की सबसे अधिक भीड़ रही।

भीड़ की सुरक्षा के इंतजाम डाउन की विक्रमशिला एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस, मुम्बई मेल, पंजाब मेल, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच पूरी तरह खचाखच भरे नजर आए। कई ट्रेनों में यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। सुबह से ही स्टेशन के प्लेटफार्मों पर ‘बोल बम’ के जयकारे गूंजते रहे। कांवरिए समूह बनाकर भजन-कीर्तन करते हुए ट्रेनों में सवार हुए। भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए थे।

कंट्रोल रूम की निगरानी भीड़ को नियंत्रित करने और कांवरियों को सुरक्षित ट्रेनों में सवार कराने के लिए जीआरपी कोतवाल सुनील कुमार सिंह और आरपीएफ इंस्पेक्टर अनीता कुमारी के नेतृत्व में दर्जनों जीआरपी और आरपीएफ जवान प्लेटफार्मों पर मुस्तैद रहे। जवान लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे और बुजुर्ग, महिलाओं व बच्चों को पहले ट्रेन में चढ़ाने में मदद कर रहे थे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्लेटफार्म पर बैरिकेडिंग और अतिरिक्त होल्डिंग एरिया भी बनाए गए थे।

कांवरियों की जल चढ़ाने की यात्रा सावन के पहले सोमवार को बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की भीड़ पर कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी गई। पीडीडीयू मंडल कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम से वरिष्ठ अधिकारी कैमरों के माध्यम से प्लेटफार्म और ट्रेनों की स्थिति देख रहे थे। इसके अलावा पीडीडीयू जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या दो पर स्थित सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आरपीएफ जवान मुस्तैद दिखे। अधिकारियों का कहना है कि भीड़ के कारण किसी प्रकार की गड़बड़ी या अफरा-तफरी होने पर तत्काल पहल कर स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा।

काशी विश्वनाथ धाम में जल चढ़ाने श्रद्धालु रवाना : पीडीडीयू नगर। सावन माह के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रविवार की देर शाम से ही श्रद्धाभाव से सराबोर हजारों श्रद्धालुओं का जत्था बोल बम, हर-हर महादेव के जयघोष के साथ काशी के लिए रवाना हो गया। जिले के सैयदराजा, चंदौली, बबुरी, चकिया, अलीनगर, सकलडीहा, धानापुर सहित सटे बिहार के कैमुर जिले के भभुआ आदि क्षेत्रों से श्रद्धालु पैदल ही काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर निकल पड़े।

सुरक्षा सहित आवश्यक उपाय रात करीब 10 बजे से ही हाइवे और ग्रामीण मार्गों पर गेरुआ वस्त्र धारी कांवरियों की कतारें दिखने लगीं। कंधे पर कांवर, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं में बाबा के दर्शन को लेकर भारी उत्साह देखा गया। कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने कांवरियों के लिए जलपान, फल और विश्राम की व्यवस्था की थी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पीडीडीयू नगर से लेकर वाराणसी के पड़ाव तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। मार्ग पर जगह-जगह बैरिकेडिंग कर डायवर्जन किया गया।

पुलिस की तैनाती भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पीडीडीयू नगर से वाराणसी बॉर्डर तक जगह-जगह पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए। इस दौरान पीडीडीयू नगर सीओ अरूण कुमार सिंह, सीओ यातायात कृष्ण मुरारी शर्मा, मुगलसराय कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह, अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह मय फोर्स जगह- जगह मुस्तैद नजर आए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के साथ ही कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रखा गया। कांवरियों का कहना है कि पैदल चलकर बाबा को जल चढ़ाने से अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है。