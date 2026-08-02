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बदहाल हाईवे: सोलर पैनल चोरी तो कहीं झांक रही सरिया, अवैध कट भी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर लगा सोलर पैनल जो चोरी हो गया है।फोटो 12:: हरदोई बाईपास के पास ओवरब्रिज पर सरिया दिख रही है।शाहजहांपुर, संवाददाता। सावन माह में फ

बदहाल हाईवे: सोलर पैनल चोरी तो कहीं झांक रही सरिया, अवैध कट भी परेशानी

शाहजहांपुर। सावन माह में फर्रुखाबाद से गंगाजल लेकर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मंदिर जाने वाले लाखों कांवड़ियों के लिए लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर मुश्किल होता जा रहा है। हरदोई बाईपास से आगे हाईवे के कई हिस्सों की हालत जर्जर है। जगह-जगह सड़क क्षतिग्रस्त है, जबकि गर्रा और खन्नौत पुलों पर लगी सोलर लाइटें चोरी होने से रात के समय अंधेरा छाया रहता है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। हरदोई बाईपास से आगे बढ़ते ही राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति साफ नजर आती है। कई स्थानों पर सड़क उखड़ी हुई है और पुलों के हिस्सों से सरिया तक झांक रही है।

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वहीं, गर्रा पुल पर प्रकाश व्यवस्था के लिए लगाई गई सोलर लाइटें काफी समय पहले चोरी हो चुकी हैं। अब वहां केवल खाली पोल खड़े हैं। गर्रा पुल के आगे रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र स्थित खन्नौत पुल पर भी यही हाल है। सोलर लाइटें गायब होने से रात में पुलों पर पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है।सावन के प्रत्येक सोमवार को इस मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। फर्रुखाबाद से गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन लगातार इस मार्ग से गुजरते हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर किए गए डायवर्जन के कारण भी यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब सड़क, अंधेरे पुल और बढ़ते यातायात के बीच हादसे की आशंका बनी हुई है।

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