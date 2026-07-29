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श्रावणी मेला में कांवड़ियों के सेवा के लिए सेवा दल हुआ रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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श्रावणी मेला में कांवड़ियों के सेवा के लिए सेवा दल हुआ रवाना

बिशनपुर, निज संवाददाता । सावन महीना में देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियो के सेवा के लिए एक दल बुधवार को अबरखा के लिए प्रस्थान किया । सावन के पावन अवसर पर देवघर जानेवाले कांवड़ियों की सेवा हेतु टेढ़ागाछ, कुड़ैली एवं बिशनपुर सेवा दल बुधवार को अबरखा कटोरिया के लिए रवाना हुआ। सेवा शिविर के माध्यम से श्रद्धालु कांवड़ियों के लिए नि:शुल्क ठंडा एवं गर्म पानी, लेमन टी, फलाहार, मालिश सहित अनेक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।सेवा दल के सदस्यों ने बताया कि शिविर में स्वच्छ भोजन, नाश्ता, ठहरने की सम्पूर्ण व्यवस्था, डाकबम के लिए विशेष सेवा व्यवस्था तथा फलाहारी बम के लिए विशेष सेवा व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।

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सेवा दल में राजन गुप्ता, तरुण कुमार, अशोक कुमार, लालचंद, अरविंद कुमार, गंगाधर, तरविंद कुमार सहित अन्य सेवाभावी सदस्य सेवा हेतु रवाना हुए।

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