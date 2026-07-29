श्रावणी मेला में कांवड़ियों के सेवा के लिए सेवा दल हुआ रवाना

श्रावणी मेला में कांवड़ियों के सेवा के लिए सेवा दल हुआ रवाना
श्रावणी मेला में कांवड़ियों के सेवा के लिए सेवा दल हुआ रवानाश्रावणी मेला में कांवड़ियों के सेवा के लिए सेवा दल हुआ रवाना
बिशनपुर, निज संवाददाता । सावन महीना में देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियो के सेवा के लिए एक दल बुधवार को अबरखा के लिए प्रस्थान किया । सावन के पावन अवसर पर देवघर जानेवाले कांवड़ियों की सेवा हेतु टेढ़ागाछ, कुड़ैली एवं बिशनपुर सेवा दल बुधवार को अबरखा कटोरिया के लिए रवाना हुआ। सेवा शिविर के माध्यम से श्रद्धालु कांवड़ियों के लिए नि:शुल्क ठंडा एवं गर्म पानी, लेमन टी, फलाहार, मालिश सहित अनेक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।सेवा दल के सदस्यों ने बताया कि शिविर में स्वच्छ भोजन, नाश्ता, ठहरने की सम्पूर्ण व्यवस्था, डाकबम के लिए विशेष सेवा व्यवस्था तथा फलाहारी बम के लिए विशेष सेवा व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।
सेवा दल में राजन गुप्ता, तरुण कुमार, अशोक कुमार, लालचंद, अरविंद कुमार, गंगाधर, तरविंद कुमार सहित अन्य सेवाभावी सदस्य सेवा हेतु रवाना हुए।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें