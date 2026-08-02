छोटी काशी के लिए चल पड़े कांवड़िए, गूंजे नारे
-पहले सोमवार की तैयारियों में जुटा प्रशासनजुटा प्रशासन -शनिवार से ही लागू कर दिया गया रूट डायवर्जन -कस्ता में गूंजे बम-बम भोले के जयकारे,कांवड़ियों का
सावन मास के पहले सोमवार को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों का उत्साह चरम पर है। शनिवार से ही कांवड़ियों के जत्थे निकल पड़े। हाईवे से छोटी काशी तक हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। कन्नौज के राजघाट से गंगाजल लेकर गोला की ओर बढ़ रहे शिवभक्तों के जत्थे कस्ता कस्बे से होकर गुजरने लगे हैं। केसरिया परिधान पहने कांवड़िए बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ भक्तिमय माहौल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार रात कस्ता पहुंचे कांवड़ियों के जत्थे का पुलिस प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कस्ता चौकी प्रभारी जयकृष्ण तिवारी ने शिवभक्तों को जलपान कराया।
विश्राम के दौरान कांवड़ियों ने चौकी परिसर स्थित मंदिर में भजन-कीर्तन कर पूरे माहौल को शिवमय कर दिया।शनिवार सुबह से ही कांवड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैदी से कांवड़ यात्रा के साथ-साथ चलता नजर आया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें