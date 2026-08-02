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छोटी काशी के लिए चल पड़े कांवड़िए, गूंजे नारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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-पहले सोमवार की तैयारियों में जुटा प्रशासनजुटा प्रशासन -शनिवार से ही लागू कर दिया गया रूट डायवर्जन -कस्ता में गूंजे बम-बम भोले के जयकारे,कांवड़ियों का

छोटी काशी के लिए चल पड़े कांवड़िए, गूंजे नारे

सावन मास के पहले सोमवार को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों का उत्साह चरम पर है। शनिवार से ही कांवड़ियों के जत्थे निकल पड़े। हाईवे से छोटी काशी तक हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। कन्नौज के राजघाट से गंगाजल लेकर गोला की ओर बढ़ रहे शिवभक्तों के जत्थे कस्ता कस्बे से होकर गुजरने लगे हैं।​ केसरिया परिधान पहने कांवड़िए बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ भक्तिमय माहौल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार रात कस्ता पहुंचे कांवड़ियों के जत्थे का पुलिस प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कस्ता चौकी प्रभारी जयकृष्ण तिवारी ने शिवभक्तों को जलपान कराया।

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विश्राम के दौरान कांवड़ियों ने चौकी परिसर स्थित मंदिर में भजन-कीर्तन कर पूरे माहौल को शिवमय कर दिया।​शनिवार सुबह से ही कांवड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैदी से कांवड़ यात्रा के साथ-साथ चलता नजर आया।

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