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हरिद्वार डाक कांवड़ लेने रवाना हुए शिवभक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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सावन माह के अवसर पर, एक दर्जन से अधिक शिवभक्त हरिद्वार से डाक कांवड़ लाने के लिए श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुए। परिवार वालों ने तिलक और आरती कर उनके मंगल यात्रा की कामना की। कांवड़ियों ने गांव में घूमकर 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ माहौल भक्तिमय बना दिया।

हरिद्वार डाक कांवड़ लेने रवाना हुए शिवभक्त

ढकिया/शाहबाद। सावन माह के अवसर पर गांव से एक दर्जन से अधिक शिवभक्त रविवार को हरिद्वार से डाक कांवड़ लाने के लिए श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुए। रवाना होने से पहले परिजनों ने तिलक कर आरती उतारी और मंगल यात्रा की कामना की। कांवड़ियों ने गांव का भ्रमण किया, जहां बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया। हरिद्वार रवाना होने वालों में भावेश, विशाल, चंद्रप्रताप, रवि चौहान, युवराज, शिवा और मयंक सहित एक दर्जन से अधिक शिवभक्त शामिल रहे।

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