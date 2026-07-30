सवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ लेकर शिवालय की ओर बढ़े शिवभक्त, आस्था देख लोग हुए नतमस्तक
फोटो 801 सवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ लेकर शिवालय की ओर बढ़े शिवभक्त, आस्था देख लोग हुए नतमस्तकसवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ लेकर शिवालय की ओर बढ़े शिवभक्त
सरसावा। हरिद्वार से कांवड़ लाने का सिलसिला अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेजी पकड़ने लगा है। बुधवार को कस्बे के अंबाला रोड पर हरिद्वार से सवा कुंतल गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़ियों की अटूट श्रद्धा और भक्ति ने राहगीरों को भी नतमस्तक कर दिया। गुरुवार से श्रावण मास प्रारंभ होने के साथ ही हरिद्वार से गंगाजल लेने वाले कांवड़ियों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होगी। हालांकि लंबी दूरी तय करने वाले अनेक शिवभक्त पिछले कई दिनों से ही गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं।
कांवड़ियों की यात्रा की कहानियाँ
बुधवार को हरियाणा के रोहना निवासी शुभम, रजत, विवेक, सौरभ, पवन और प्रदीप कांवड़ लेकर जा रहे थे। वहीं अंकित और सुधांशु सवा कुंतल गंगाजल मटकों में लेकर पैदल यात्रा कर रहे थे। अधिक वजन होने के कारण उन्हें चलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी।
भगवान शिव की कृपा
कांवड़ियों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से वे पिछले चार वर्षों से लगातार सवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ ला रहे हैं। उनका लक्ष्य 5 अगस्त तक अपने शिवालय पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ ने उनकी हर मनोकामना पूरी की है, इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य रहेगी, वे इसी प्रकार सवा कुंतल गंगाजल की कांवड़ लाकर भगवान शिव की सेवा करते रहेंगे।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें