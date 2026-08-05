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पांडेयबाबा से जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जत्था रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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मोतिगरपुर से श्रद्धालुओं का जत्था पांडेयबाबा धाम से जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। भक्त 'हर-हर महादेव' के जयघोष करते हुए यात्रा चलाई। यात्रा में कई प्रमुख ज्योतिर्लिंगों पर जल चढ़ाने की तैयारी है। ग्राम प्रधान ने सभी भक्तों को सम्मानित किया और सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी।

पांडेयबाबा से जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जत्था रवाना

मोतिगरपुर, संवाददाता श्रद्धा और आस्था से ओत-प्रोत होकर पांडेयबाबा से श्रद्धालुओं का जत्था द्वादश ज्योतिर्लिंग में से छह ज्योर्तिलिंगों पर जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने से पहले विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया गया।पूरे मार्ग में श्रद्धालु 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष के साथ आगे बढ़े। यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर उत्साह और भक्ति का भाव देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सभी के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। यात्रा की शुरुआत पांडेयबाबा धाम से हुआ। काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम धाम जल चढ़ाने के लिए हरिशंकर सिंह, लाल जी, दिनेश मौर्य, रमेश कसौधन, राकेश यादव, प्रदीप, सोनू यादव, पंचबहादुर वर्मा आदि रवाना हुए।

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पारा बाजार संवाद के अनुसार पारा गनापुर ग्राम सभा से कांवड़ियों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। सावन के पावन माह में शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ को रवाना हुए पर ग्राम प्रधान अमन सोनी में सभी शिव भक्तों को अंग वस्त्र सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि राजू सोनी, पारा चौकी इंचार्ज संजय कुमार सिंह ने सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी है।

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