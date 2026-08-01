Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिवभक्तों का जत्था सुल्तानगंज व देवघर के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

कावड़िया संघ के शिवभक्तों का जत्था शनिवार को श्रावण मास के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने लुपुंग दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद कांवड़ के साथ कठिन पैदल यात्रा शुरू की। यह यात्रा धार्मिक परंपरा के साथ-साथ आस्था और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है।

शिवभक्तों का जत्था सुल्तानगंज व देवघर के लिए रवाना

सिल्ली, प्रतिनिधि। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर शनिवार को बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच सिल्ली कावड़िया संघ के शिवभक्तों का एक जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) के लिए रवाना हुआ। केसरिया वस्त्र धारण किए और हाथों में कांवड़ लिए श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा शुरू की। प्रस्थान से पहले सभी कांवड़िये सिल्ली स्थित लुपुंग दुर्गा मंदिर परिसर में एकत्र हुए, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया गया। यात्रा के तहत श्रद्धालु पहले सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम पहुंचेंगे। वहां से पवित्र गंगाजल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय करते हुए झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।

ये भी पढ़ें:महादानी कांवरिया संघ का जत्था बाबाधाम रवाना

कावड़िया संघ के तनोज लाहा ने कहा कि श्रावण मास की यह यात्रा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य, अनुशासन और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लंबी पदयात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों और पैरों में पड़ने वाले छालों का एहसास भी बाबा भोलेनाथ की भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। यात्रा में किशन आश, गौतम कुमार, असीम गौरव कुमार, सन्नी साव, किशन सिंह, सूरज चौधरी, ज्योति कुमार, राहुल कुमार, सौरव साहू, हर्ष कुमार, राजेश सागर, अनूप, विशाल, प्रदीप बहादुर सहित अन्य शिवभक्त शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:अजगैबीनाथ से पवित्र गंगाजल उठाकर बाबा बैद्यनाथ पर किया जलाभिषेक
ये भी पढ़ें:बाबा धाम के लिए कांवरियों का जत्था रवाना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।