शिवभक्तों का जत्था सुल्तानगंज व देवघर के लिए रवाना
कावड़िया संघ के शिवभक्तों का जत्था शनिवार को श्रावण मास के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने लुपुंग दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद कांवड़ के साथ कठिन पैदल यात्रा शुरू की। यह यात्रा धार्मिक परंपरा के साथ-साथ आस्था और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है।
सिल्ली, प्रतिनिधि। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर शनिवार को बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच सिल्ली कावड़िया संघ के शिवभक्तों का एक जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) के लिए रवाना हुआ। केसरिया वस्त्र धारण किए और हाथों में कांवड़ लिए श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा शुरू की। प्रस्थान से पहले सभी कांवड़िये सिल्ली स्थित लुपुंग दुर्गा मंदिर परिसर में एकत्र हुए, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया गया। यात्रा के तहत श्रद्धालु पहले सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम पहुंचेंगे। वहां से पवित्र गंगाजल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय करते हुए झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।
कावड़िया संघ के तनोज लाहा ने कहा कि श्रावण मास की यह यात्रा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य, अनुशासन और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लंबी पदयात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों और पैरों में पड़ने वाले छालों का एहसास भी बाबा भोलेनाथ की भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। यात्रा में किशन आश, गौतम कुमार, असीम गौरव कुमार, सन्नी साव, किशन सिंह, सूरज चौधरी, ज्योति कुमार, राहुल कुमार, सौरव साहू, हर्ष कुमार, राजेश सागर, अनूप, विशाल, प्रदीप बहादुर सहित अन्य शिवभक्त शामिल हुए।
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