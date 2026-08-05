25 शिवभक्तों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना
सावन माह में भगवान शिव की आराधना के लिए करियोडीह गांव से 25 शिवभक्तों का जत्था देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा से गंगाजल भरने के बाद 105 किलोमीटर की पैदल कांवर यात्रा करेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है।
सावन माह में भगवान शिव की आराधना को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रखंड के करियोडीह गांव से बुधवार को 25 शिवभक्तों का जत्था देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। श्रद्धालु पहले सुल्तानगंज पहुंचकर उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र गंगाजल भरेंगे, इसके बाद लगभग 105 किलोमीटर की पैदल कांवर यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस मौके पर उज्ज्वल, भोला, विष्णु, मनीष किटू वृंदावन, विकास, हरीश, सुरेश सहित अन्य शिवभक्त शामिल थे। ग्रामीणों ने बताया कि करियोडीह से सावन के महीने में कांवर यात्रा पर जाने की यह परंपरा कई वर्षों से लगातार निभाई जा रही है।
प्रत्येक वर्ष बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं तथा क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हैं।
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