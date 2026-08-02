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ओरछाधाम के लिए रवाना हुई कावंड़ यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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श्रावण मास में भक्त भोले की भक्ति में कावंड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कजियाना स्थित शिव मंदिर से यह यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें 45 कावंड़िया शामिल हुए। यात्रा तीन अगस्त से आरंभ होकर दस अगस्त को चरखारी पहुंचेगी, जहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक होगा। भक्तिमय माहौल में कई लोगों ने पुष्प वर्षा की।

ओरछाधाम के लिए रवाना हुई कावंड़ यात्रा

चरखारी,संवाददाता। श्रावण मास में भक्त भोले की भक्ति में तल्लीन है। नगर से ओरछा धाम के लिए कावंड़़ यात्रा निकाली गई लोगों ने कावंड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कजियाना स्थित शिव मंदिर से कावंड़ यात्रा की शुरुआत हुई। रविवार को शिव मंदिर से कावंड़ यात्रा निकाली गई। कावंड़ यात्रा में 45 कावंड़िया शामिल हुए जो ओरछा धाम के लिए रवाना हुए। कावंड़ यात्रा समिति के अध्यक्ष नीरज सोनी ने बताया कि ओरछा धाम पहुंचने के बाद जल लेकर कावंड़ यात्रा तीन अगस्त से पैदल चलकर दस अगस्त को चरखारी पहुंचेगी जहां महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभीषेक होगा।

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पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, उदित राजपूत, पुष्पेन्द्र राजपूत सहित अन्य लोगों द्वारा कावंड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कावंड़ यात्रा में शामिल कावंड़िया बम-बम भोले के उदघोष लगा रहे थे जिससे महौल भक्तिमय हो गया।-कावंड़ में जललेकर दस अगस्त को पहुंचेगी चरखारी-जगह-जगह कावंड़ यात्रा पर हुई पुष्प वर्षा

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