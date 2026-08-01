बाबा धाम के लिए कांवरियों का जत्था रवाना
दरौंदा के बेलदारी टोला गांव से कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। सभी श्रद्धालुओं ने गांव के शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की और 'बोल बम', 'हर-हर महादेव' के नारे लगाकर यात्रा शुरू की। ग्रामीणों ने फूल-माला पहनाकर कांवरियों का स्वागत किया और उनकी सुखद यात्रा की कामना की।
दरौंदा। प्रखंड के बेलदारी टोला गांव से शुक्रवार को श्रद्धा और उत्साह के बीच कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले सभी शिवभक्तों ने गांव स्थित शिव मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके बाद "बोल बम", "हर-हर महादेव" और "बाबा नगरी चलो" के जयघोष से पूरा गांव भक्तिमय माहौल में गूंज उठा। यात्रा में विवेक महतो, राजेंद्र साह, कुंदन कुमार, सुनील कुमार, प्रमोद कुमार, राजा राम यादव एवं सियाराम चौहान सहित कई श्रद्धालु शामिल हुए। ग्रामीणों ने फूल-माला पहनाकर कांवरियों का स्वागत किया और उनकी सुखद व मंगलमय यात्रा की कामना की।
श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। जत्थे की विदाई के अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पूरे उत्साह के साथ शिवभक्तों को रवाना किया।
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