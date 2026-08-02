लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर से बाबा भक्त सुल्तानगंज रवाना
फोटो-4 जमशेदपुर। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर से शिव भक्तों का एक दल सुल्तानगंज के लिए
जमशेदपुर। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर से शिव भक्तों का एक दल सुल्तानगंज के लिए शनिवार शाम प्रस्थान किया। सबसे पहले भक्तों ने परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर परिसर में भक्ति भाव से भजन की शुरुआत कर एक घंटा तक बाबा भोलेनाथ का कीर्तन किया। इसके बाद सभी महिला एवं पुरुष भक्त सुल्तानगंज के लिए बस से निकले। सुल्तानगंज में रविवार सुबह जल उठाने के बाद वे बाबाधाम देवघर पहुंचेंगे जहां बाबा का दर्शन पूजन एवं जलाभिषेक के बाद सोमवार को परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर बिष्टूपुर लौटकर परिसर में स्थित महाकाल के ऊपर जलार्पण करेंगे। सुल्तानगंज से लाए हुए गंगाजल से सालों भर परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर के महाकाल का जलाभिषेक किया जाता है।
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