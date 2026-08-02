Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर से बाबा भक्त सुल्तानगंज रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

फोटो-4 जमशेदपुर। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर से शिव भक्तों का एक दल सुल्तानगंज के लिए

लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर से बाबा भक्त सुल्तानगंज रवाना

जमशेदपुर। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर से शिव भक्तों का एक दल सुल्तानगंज के लिए शनिवार शाम प्रस्थान किया। सबसे पहले भक्तों ने परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर परिसर में भक्ति भाव से भजन की शुरुआत कर एक घंटा तक बाबा भोलेनाथ का कीर्तन किया। इसके बाद सभी महिला एवं पुरुष भक्त सुल्तानगंज के लिए बस से निकले। सुल्तानगंज में रविवार सुबह जल उठाने के बाद वे बाबाधाम देवघर पहुंचेंगे जहां बाबा का दर्शन पूजन एवं जलाभिषेक के बाद सोमवार को परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर बिष्टूपुर लौटकर परिसर में स्थित महाकाल के ऊपर जलार्पण करेंगे। सुल्तानगंज से लाए हुए गंगाजल से सालों भर परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर के महाकाल का जलाभिषेक किया जाता है।

ये भी पढ़ें:मद्रास कांवड़ संघ के 85 शिवभक्त सुल्तानगंज के लिए रवाना
ये भी पढ़ें:सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए कांवरिया
ये भी पढ़ें:कड़ी धूप में बोल बम का नारा कांवरियों का बन रहा सहारा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanganj Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।