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महुआरी गांव से कांवरियों का जत्था बाबा धाम रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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महाराजगंज के महुआरी गांव से श्रद्धालुओं का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। कांवरियों में उत्साह था, और उन्होंने शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान हर-हर महादेव का जयघोष किया, जिससे पूरा गांव भक्तिमय हो गया। जत्थे में अनेक लोग शामिल थे।

महुआरी गांव से कांवरियों का जत्था बाबा धाम रवाना

महाराजगंज। प्रखंड के महुआरी गांव से श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक को लेकर कांवरियों में उत्साह देखने को मिला। बाबा धाम रवाना होने से पहले सभी श्रद्धालुओं ने गांव स्थित शिव मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद कांवरियों ने हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ यात्रा शुरू की। जयघोष से पूरा गांव भक्तिमय हो उठा। कांवरियों के जत्थे में विवेक महतो, जैश कुमार, मंटू कुमार, मुन्ना कुमार, दीपू कुमार, करण कुशवाहा और बृजेश कुमार सहित अन्य श्रद्धालु शामिल हैं।

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