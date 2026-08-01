महुआरी गांव से कांवरियों का जत्था बाबा धाम रवाना
महाराजगंज के महुआरी गांव से श्रद्धालुओं का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। कांवरियों में उत्साह था, और उन्होंने शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान हर-हर महादेव का जयघोष किया, जिससे पूरा गांव भक्तिमय हो गया। जत्थे में अनेक लोग शामिल थे।
महाराजगंज। प्रखंड के महुआरी गांव से श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक को लेकर कांवरियों में उत्साह देखने को मिला। बाबा धाम रवाना होने से पहले सभी श्रद्धालुओं ने गांव स्थित शिव मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद कांवरियों ने हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ यात्रा शुरू की। जयघोष से पूरा गांव भक्तिमय हो उठा। कांवरियों के जत्थे में विवेक महतो, जैश कुमार, मंटू कुमार, मुन्ना कुमार, दीपू कुमार, करण कुशवाहा और बृजेश कुमार सहित अन्य श्रद्धालु शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें