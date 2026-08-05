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वैद्यनाथ धाम रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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मेंहनगर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय नगर पंचायत से बुधवार को कांवरिया संघ का जत्था बाबा वैद्यनाथ धाम (देवघर), बाबा बासुकीनाथ धाम (झारखंड) स्थानीय नगर प

वैद्यनाथ धाम रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

मेंहनगर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय नगर पंचायत से बुधवार को कांवरिया संघ का जत्था बाबा वैद्यनाथ धाम (देवघर), बाबा बासुकीनाथ धाम (झारखंड) एवं काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक एवं दर्शन-पूजन के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शिव का पूजन-अर्चन कर क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इस अवसर पर हरिप्रसाद पांडेय, मीनू, देवांश, संजय मद्देशिया, संजय सरोज, मोहन गुप्ता, राजन मोदनवाल, दिनेश मद्देशिया, भोलू दिवाकर गुप्ता, राजू सोनकर मौजूद रहे।

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