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देवघर के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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मंडरो क्षेत्र से कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। गीता देवी के नेतृत्व में कांवरियों ने जलार्पण के लिए उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान किया। इसके बाद गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान कांवरियों में भक्ति और उत्साह दिखा।

देवघर के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

मंडरो।श्रावण मास की दूसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण को लेकर मंडरो क्षेत्र से दर्जनों कांवरियों का जत्था ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ।कांवरियों का नेतृत्व गीता देवी कर रही थीं।इस दौरान कांवरियों में काफी उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला।कांवरिया गीता देवी ने बताया कि सभी कांवरिया सबसे पहले सुल्तानगंज पहुंचकर उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करेंगे।इसके बाद गंगाजल लेकर पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए यात्रा शुरू करेंगे।देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित कर पूजा-अर्चना की जाएगी।इसके बाद कांवरियों का जत्था बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना होगा,जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार एवं क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाएगी।यात्रा

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को लेकर कांवरियों में विशेष उत्साह देखा गया। रवाना होने से पूर्व कांवरियों ने भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाया।मौके पर दर्जनों की संख्या में महिला-पुरुष कांवरिया मौजूद थे।

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