रुद्रपुर से डाक कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार रवाना
रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने सावन मास के अवसर पर कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दीं और धार्मिक महत्व पर बात की। कांवड़ यात्रा में अनुशासन और सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है।
रुद्रपुर, संवाददाता। सावन मास के पावन अवसर पर रमपुरा क्षेत्र से हरिद्वार डाक कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को शनिवार को पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने विधिवत रवाना किया। बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस दौरान पूर्व विधायक ने सभी कांवड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मंगलमय, सुरक्षित व सकुशल यात्रा की शुभकामनाएं दीं। राजकुमार ठुकराल ने कहा कि सावन मास में कांवड़ यात्रा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। देशभर से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा आस्था, श्रद्धा, अनुशासन और सेवा भाव का प्रतीक है।
उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होने और यात्रा निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की। उन्होंने कांवड़ियों से यात्रा के दौरान अनुशासन, संयम और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की। इस अवसर पर राजेश कोली, प्रीतम कोली, सतीश कोली, रोहित कोली, समीर कोली, सचिन पाल, सुनील कोली, अजय श्रीवास्तव, पवन कोली, पंकज कोली सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु व स्थानीय लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयघोष के साथ हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया।
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