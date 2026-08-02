पीटीपीएस से दर्जनों शिव भक्त देवघर के लिए हुए रवाना
पीटीपीएस और पतरातू क्षेत्र के कई शिव भक्तों ने रविवार को देवघर के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने पंच मंदिर पीटीपीएस में पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। भक्तों ने बताया कि शिव जी के दर्शन से मन और आत्मा को शांति मिलती है।
पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस और पतरातू क्षेत्र से दर्जनों युवा महिला और पुरुष शिव भक्त रविवार को देवघर के लिए हुए रवाना। इसके पहले वे पंच मंदिर पीटीपीएस में पूजा अर्चना किया। इसके बाद बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए।मौके पर उन्होंने ने बताया कि बाबा धाम जा कर शिव जी के दर्शन मात्र से ही मन और आत्मा को शांति मिल जाती है। रवाना होने वालों में विजय कुमार गुप्ता, कन्हैया लाल महादानी, अंबिका महादानी, दीपक कुमार अखिलेश सिंह,भोला कुमार, राजकुमारी, महेश यादव विभाष सिंह, राजेंद्र कुमार गुप्ता, आदि शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें