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पीटीपीएस से दर्जनों शिव भक्त देवघर के लिए हुए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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पीटीपीएस और पतरातू क्षेत्र के कई शिव भक्तों ने रविवार को देवघर के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने पंच मंदिर पीटीपीएस में पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। भक्तों ने बताया कि शिव जी के दर्शन से मन और आत्मा को शांति मिलती है।

पीटीपीएस से दर्जनों शिव भक्त देवघर के लिए हुए रवाना

पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस और पतरातू क्षेत्र से दर्जनों युवा महिला और पुरुष शिव भक्त रविवार को देवघर के लिए हुए रवाना। इसके पहले वे पंच मंदिर पीटीपीएस में पूजा अर्चना किया। इसके बाद बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए।मौके पर उन्होंने ने बताया कि बाबा धाम जा कर शिव जी के दर्शन मात्र से ही मन और आत्मा को शांति मिल जाती है। रवाना होने वालों में विजय कुमार गुप्ता, कन्हैया लाल महादानी, अंबिका महादानी, दीपक कुमार अखिलेश सिंह,भोला कुमार, राजकुमारी, महेश यादव विभाष सिंह, राजेंद्र कुमार गुप्ता, आदि शामिल थे।

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