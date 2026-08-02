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हर-हर महादेव के जयघोष से शिवमय हुआ बेरई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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रविवार को श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा गौरीशंकर धाम मंदिर से पहलेजा के लिए रवाना हुआ। पहलेजा घाट से गंगाजल लाकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। भक्त फिर बाबा गौरीशंकर धाम में जलार्पण करेंगे। सावन माह में यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं।

हर-हर महादेव के जयघोष से शिवमय हुआ बेरई

हथौड़ी। बेरई स्थित बाबा गौरीशंकर धाम मंदिर से रविवार को श्रद्धालुओं का जत्था पहलेजा के लिए रवाना हुआ। पहलेजा घाट से गंगाजल लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालु बाबा गौरीशंकर धाम बेरई पहुंचकर बाबा पर जलार्पण करेंगे। मंदिर के सचिव बिपिन कुमार सिंह एवं अध्यक्ष श्याम बिहारी सिंह ने बताया कि बाबा गौरीशंकर धाम प्राचीन मंदिरों में से एक है। सावन माह में यहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। सदस्य अमोध कुमार, गुड्डू सिंह, विष्णु कुमार, उमेश मंडल सहित मंदिर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे।

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