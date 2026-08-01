हरौरा बाजार से पहला जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम रवाना
बल्दीराय के हरौरा बाजार से कावड़ियों का पहला जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ है। सावन माह शुरू होते ही शिवभक्ति का उत्साह बढ़ गया है। श्रद्धालु अनेक शिवधामों की ओर जलाभिषेक के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यह टोली विभिन्न शिव मंदिरों से होकर देवघर पहुंचेगी।
बल्दीराय। तहसील क्षेत्र बल्दीराय के हरौरा बाजार से कावड़ियों का पहला जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। सावन माह शुरू होते ही क्षेत्र में शिवभक्ति का उत्साह चरम पर है। श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए विभिन्न शिवधामों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। समस्त शिव भक्त देवघर होते हुए लगभग सोलह शिव भक्तों की टोली विभिन्न शिव मंदिरों से होते हुए देव घर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे।
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