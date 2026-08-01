Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरौरा बाजार से पहला जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

बल्दीराय के हरौरा बाजार से कावड़ियों का पहला जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ है। सावन माह शुरू होते ही शिवभक्ति का उत्साह बढ़ गया है। श्रद्धालु अनेक शिवधामों की ओर जलाभिषेक के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यह टोली विभिन्न शिव मंदिरों से होकर देवघर पहुंचेगी।

हरौरा बाजार से पहला जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम रवाना

बल्दीराय। तहसील क्षेत्र बल्दीराय के हरौरा बाजार से कावड़ियों का पहला जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। सावन माह शुरू होते ही क्षेत्र में शिवभक्ति का उत्साह चरम पर है। श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए विभिन्न शिवधामों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। समस्त शिव भक्त देवघर होते हुए लगभग सोलह शिव भक्तों की टोली विभिन्न शिव मंदिरों से होते हुए देव घर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे।

ये भी पढ़ें:शिवभक्तों का जत्था सुल्तानगंज व देवघर के लिए रवाना
ये भी पढ़ें:पहली सोमवारी पर बाबा के दरबार रवाना हुए कांवरिये, बोल बम से गूंजा स्टेशन
ये भी पढ़ें:किशनगंज : श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना, गूंजे बाबा के जयकारे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Baba Dham Sultanpur Latest News Sultanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।