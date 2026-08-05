बाबा बूढ़े नाथ कांवरिया संघ का जत्था बाबा धाम रवाना
पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह के नेतृत्व में कांवड़ियों का जत्था हुआ रवाना मांडा। सावन महीने में बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए जय बाबा बूढ
सावन महीने में बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए जय बाबा बूढ़े नाथ कांवरिया संघ ए के यस ग्रूप की टोली मांडा के बादपुर गांव स्थित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह के आवास से रवाना हुई। जत्थे में तमाम लोग शामिल रहे। कांवरियों का जत्था रवाना होने के पूर्व पूरे गांव के लोगों ने बोल बम के नारों के साथ जत्थे को विदा किया। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर यह जत्था बाबा बैजनाथ धाम व बाबा बासुकीनाथ धाम में जलाभिषेक के बाद मांडा वापस लौटेगा। इस जत्थे में अर्जुन सिंह, द्वारिकेश प्रताप सिंह, सुजीत केशरी, मनोज जायसवाल, इंद्र जीत सिंह, शनी पटेल, सचिन सिंह, सर्वेश सिंह, सिद्धार्थ सिंह, पुष्प कुमार यादव, बच्चा दुबे, पिंटू सिंह, छोटू, नीरज आदि तमाम लोग शामिल रहे।
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