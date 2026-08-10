अरंडा से देवघर रवाना हुआ नवयुवक कांवरियों का जत्था
हसनपुरा के अरंडा गांव से रविवार को नवयुवक कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए रवाना हुआ। यात्रा से पहले नरसिंह बाबा मंदिर में पूजा की गई। कांवरियों ने देवघर पहुंचकर जलाभिषेक तथा अन्य धार्मिक क्रियाकलाप करने की योजना बनाई है। यह यात्रा श्रद्धा और आस्था से जुड़ी है।
हसनपुरा, एक संवाददाता। नगर पंचायत के अरंडा गांव से रविवार को नवयुवक कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए रवाना हुआ। यात्रा पर निकलने से पहले कांवरियों ने गांव स्थित नरसिंह बाबा मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। इसके बाद श्रद्धालुओं का जत्था थावे के लिए रवाना हुआ, जहांव पहुंचकर सभी ने मां थावे भवानी के दरबार में पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। कांवरियों में यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए देवघर की ओर रवाना हुए। कांवरियों ने बताया कि देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना की जाएगी।
इसके बाद यात्रा के अगले पड़ाव के रूप में बासुकीनाथ, तारापीठ, रजरप्पा और राजगीर होते हुए बाबा महेंद्रनाथ के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद सभी श्रद्धालु वापस अरंडा लौटेंगे। कांवरियों ने बताया कि यह यात्रा धार्मिक आस्था और श्रद्धा से जुड़ी है। यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना कर क्षेत्र, परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी। जत्थे में अभिषेक शर्मा उर्फ महाबीर, सुरेश शर्मा, दीपू शर्मा, चंदन शर्मा, सहदेव प्रसाद, चंदन शर्मा एवं अभिषेक कुमार शर्मा आदि श्रद्धालु शामिल हैं।
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