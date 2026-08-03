सावन की पहली सोमवारी पर भवनाथपुर से कांवरियों का जत्था देवघर रवाना
फोटो भवनाथपुर एक: बाबाधाम के लिए कांवर यात्रा के लिए रवाना होते कांवरिये नवयुवक कांवरिया संघ भवनाथपुर के तत्वावधान में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर
भवनाथपुर, प्रतिनिधि। नवयुवक कांवरिया संघ भवनाथपुर के तत्वावधान में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर संघ की ओर से दो बसों में सवार होकर कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने देवीधाम से भव्य शोभायात्रा निकाली। उस दौरान डीजे की धुन और भगवान भोलेनाथ के भजनों पर कांवरिए नाचते-गाते पहाड़ी शिव मंदिर पहुंचे। जहां विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर परिसर में बोल बम, हर-हर महादेव और बाबा नगरी देवघर चलो के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।
श्रद्धालुओं में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। पूजा अर्चना के बाद सभी कांवरिए अनुशासित ढंग से बसों में सवार होकर देवघर के लिए रवाना हुए। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवरियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यात्रा के दौरान भोजन, पेयजल, प्राथमिक उपचार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रद्धालु इस बार देवघर, बासुकीनाथ, चित्रकूट, राजगीर, मैहर, काशी विश्वनाथ व विंध्याचल धाम का दर्शन कर क्षेत्र की सुख, समृद्धि का कामना करेंगे। मौके पर पर नवयुवक कांवरिया संघ के अध्यक्ष आशीष चंद्रवंशी, अखिलेश कुमार, गुड्डू गुप्ता, संजय पासवान, अनीता देवी, सुशील, मुखलाल पासवान, केशव गुप्ता, संतोष गुप्ता सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे।
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